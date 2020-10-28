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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ян Брейдель
|14’
|0:1
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Корреа Хоакин
ассистент Марушич Адам
|Ванакен Ханс
|1:1(П)
|42’
|Диатта Крепин
|32’
|35’
|Фарес Мохаммед
|40’
|Габаррон Патрик Хиль
|45’
|Худт Уэсли
|59’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Деннис Эммануэль
|69’
|76’
|S. Czyz
|Ритс Матс
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Перейра Андреас
|Габаррон Патрик Хиль
|56’
|Мурики Ведат
|Фарес Мохаммед
|Ланг Ноа
|Де Кетелар Шарль
|84’
|Крменчик Михал
|Деннис Эммануэль
|88’
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|11
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|3
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|18
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|2
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|5
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Такой экспресс запороли!
Все прошли кроме этих сук!
Такой экспресс запороли!
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