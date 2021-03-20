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Эвертон - Манчестер Сити
Борнмут - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Манчестер Сити

Эвертон Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Манчестер Сити
0 : 2
завершен
20 марта 2021, 20:30
суббота
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Англия. Кубок 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Гудисон Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 20:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.515.581.32
Лига Ставок 10.00 5.60 1.31
Фонбет Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 10.10 5.83 1.30
Pin-Up.ru 10.40 5.85 1.30
BetBoom 10.50 5.70 1.31
 
23' Аллан (6)
 
75' Гомеш Андре (21)
 
87' Холгейт Мэйсон (4) уходит с поля, Ивоби Алекс (17) вышел на поле
 
57' Фернандиньо (25)
 
64' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
 
80' Стерлинг Рахим (7) уходит с поля, Де Брюйне Кевин (17) вышел на поле
 
84' (0:1) Гюндоган Илкай (8)
 
2
90' (0:2) Де Брюйне Кевин (17) (Родри (16))
90' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
Голы
84’ 0:1 Гюндоган Илкай
90’ 0:2 Де Брюйне Кевин
ассистент Родри
Наказания
Аллан 23’
57’ Фернандиньо
Гомеш Андре 75’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
64’ Марез Рияд Силва Бернарду
80’ Де Брюйне Кевин Стерлинг Рахим
Ивоби Алекс Холгейт Мэйсон 87’
90’ Родри Гюндоган Илкай
Статистика
 10 Удары по воротам 15
2 Удары в створ 6
12 Фолы 8
4 Угловые 6
1 Офсайды 0
25% Владение мячом 75%
4 Cэйвы 1
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
f2v4pp9vr8c6
f2v4pp9vr8c6 ответ Ice van Reed (раскрыть)
21 марта в 14:31
    ac4vt9mnrh6g
    ac4vt9mnrh6g
    21 марта в 13:37
      lobsterdam
      lobsterdam
      21 марта в 11:14
      бездумное перекатывание мяча от Пепса! И это называется игра?
      Valeron112
      Valeron112
      21 марта в 04:25
      Вот Сити вроде мощь...в АПЛ , хм из группы выезжают, поворачивают в 1/8, проезжают сплошную ..., превышают и ДТП в 1/4? Не ну , не трезвый у руля Хосеп , который Гвардиола 🙋🏾‍♀️
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      21 марта в 02:03
      Не сильно и напрягались.
      juvenale
      juvenale ответ allemz (раскрыть)
      21 марта в 00:07, ред.
      что даже лучше Бентанкура?
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      20 марта в 22:44, ред.
      Болелов Ман. Сити Терпения вашему руководству, на следующий гол у Холланда отступные 75 млн евро, если контракт не перед подпишет, рычаг давления, Батя Холланда игравший за вас!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
      20 марта в 22:39
      Свой в доску это вдвойне приятно!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      20 марта в 22:38
      Болелов Ман. Сити с Победой!!!
      Igo0rek
      Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
      20 марта в 22:38
      Плюс ко всему, Фоден в отличии от Санчо с самого детства в клубе. Привязанность больше. Что не может не радовать))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      20 марта в 22:37
      Лингард в Вестхэме зажигает, игрок нашёл команду, вон паренёк с академии МЮ, Гарнер, в Ноттингем Форест хорош!!! Когда находишь свою комманду играешь в разы лучше!!!
      allemz
      allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
      20 марта в 22:33
      Никто не жалеет о его уходе, всё так, как должно и быть.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      20 марта в 22:33
      Плюс Пеп не дурак, не мог бы хорошего игрока отпустить, только если он не вписывался в его схемы
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      20 марта в 22:32
      За тремя зайцами гнаться опасно
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      20 марта в 22:31
      Санчо, это нестабильный игрок, может выдать серию хороших или неплохих игр, потом затишье, последователь Балотелли, его преспешник в МЮ играет Погба кличут))
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      20 марта в 22:29
      Де Брюйне как Гена Букин, с поля без гола не уходит(когда в форме)
      allemz
      allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
      20 марта в 22:29, ред.
      Ушел бы в Боруссию, хз в какого монстра бы вырос, но у него в отличие от Санчо есть характер и мозги, остался бороться за место в родной команде. Парень не бежит от трудностей, он их преодолевает!
      Привет)
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
      20 марта в 22:26
      Бодрый игрок! P.S. Приветствую!!!
      da da da
      da da da
      20 марта в 22:25
      Пеп хозяин теперь и АНчилотти))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
      20 марта в 22:25
      Главное, чтобы в Политику не пошел, потеряете парня))
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      20 марта в 22:25
      Если Сити не может, бандюган поможет)
      allemz
      allemz
      20 марта в 22:24
      Техника Фодена - отдельное искусство
      волгодон 2
      волгодон 2
      20 марта в 22:16
      снова бандюган тащит
      Igo0rek
      Igo0rek
      20 марта в 22:16
      Ну а кто если не Бандюган?))
      Мысыктар
      Мысыктар
      20 марта в 22:15
      вот и сели в оборону)
      allemz
      allemz
      20 марта в 22:14
      Дожали таки
      Roman73
      Roman73
      20 марта в 22:07
      Игра плохая у Сити, , нет комбинирования, нет ума.
      Roman73
      Roman73
      20 марта в 22:01
      Зинченко выигрывает много единоборств в воздухе.
      Хорошо выбирает позицию.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
      20 марта в 21:58
      Приветствую! Он в прошлом сезоне был хорош, но в этом просто сказка))
      jon57
      jon57
      20 марта в 21:53
      ду не кто не хочет играть и забивать за железку под названием Кубок Англииду
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