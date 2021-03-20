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0 : 2
завершен
20 марта 2021, 20:30
суббота
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Стадион Гудисон Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 20:25
|84’
|0:1
|Гюндоган Илкай
|90’
|0:2
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Де Брюйне Кевин
ассистент Родри
|Аллан
|23’
|57’
|Фернандиньо
|Гомеш Андре
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Марез Рияд
|Силва Бернарду
|80’
|Де Брюйне Кевин
|Стерлинг Рахим
|Ивоби Алекс
|Холгейт Мэйсон
|87’
|90’
|Родри
|Гюндоган Илкай
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|10
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|25%
|Владение мячом
|75%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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