В 13 Штеффен Зак Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 4 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 89

З 11 Зинченко Александр Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 64

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 31 Эдерсон

З 27 Канселу Жоау

З 22 Менди Бенжамен

З 5 Стоунз Джон

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10

П 16 Родри Голевые передачи: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1

Н 10 Агуэро Серхио

Н 26 Марез Рияд Фолов заработано: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 26