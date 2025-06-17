Гарначо интересен «Тоттенхэму»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может перейти в «Тоттенхэм».
По информации Daily Mail, лондонский клуб всерьёз рассматривает возможность покупки игрока. Сам 20-летний футболист намеревается покинуть МЮ и при этом хотел бы остаться в Английской Премьер-Лиге, несмотря на интерес клубов из других стран.
Ранее стало известно, за какую сумму манкунианцы готовы продать Гарначо.
В прошедшем сезоне аргентинец провёл за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.