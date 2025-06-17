 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гарначо интересен «Тоттенхэму»

вчера, 11:28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может перейти в «Тоттенхэм».

По информации Daily Mail, лондонский клуб всерьёз рассматривает возможность покупки игрока. Сам 20-летний футболист намеревается покинуть МЮ и при этом хотел бы остаться в Английской Премьер-Лиге, несмотря на интерес клубов из других стран.

Ранее стало известно, за какую сумму манкунианцы готовы продать Гарначо.

В прошедшем сезоне аргентинец провёл за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Атлетик» хочет вернуть Ляпорта
Вчера, 08:10
СлухиСанчо интересен «Наполи»
Вчера, 07:57
СлухиЧалханоглу хочет перейти в «Галатасарай»
Вчера, 00:46
СлухиАнглийский клуб хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Уокера
Вчера, 00:11
СлухиНико Уильямс согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
16 июня
СлухиЦСКА получит 2,2 млн евро за трансфер Бийола в «Лидс»
16 июня
 
Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 12:59
Так покупайте, деньги на бочку, как говорится!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:43
Если интересует то надо брать
hzvbrmq8exh3
hzvbrmq8exh3
вчера в 11:43
В АПЛ по любому лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 