Гарначо интересен «Тоттенхэму»

1750148884

вчера, 11:28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Тоттенхэм».

По информации Daily Mail, лондонский клуб всерьёз рассматривает возможность покупки игрока. Сам 20-летний футболист намеревается покинуть МЮ и при этом хотел бы остаться в Английской Премьер-Лиге, несмотря на интерес клубов из других стран.

Ранее стало известно, за какую сумму манкунианцы готовы продать Гарначо.

В прошедшем сезоне аргентинец провёл за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.