Сёмин: «Я ещё не принял решение завершить карьеру»

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вчера, 09:31

Бывший главный тренер «Локомотива» порассуждал о готовности вернуться к тренерской деятельности.

На вопрос, может ли он снова оказаться на тренерской скамейке, специалист ответил:

Может, нет, а может, да. Я ещё решения не принимал. Сколько лет Клаудио Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришёл в «Рому» и выступил лучше всех. Или посмотрите на Мирчу Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.

В одном из своих предыдущих интервью Сёмин оценил перспективы российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.