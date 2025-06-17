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Сёмин: «Я ещё не принял решение завершить карьеру»

вчера, 09:31

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о готовности вернуться к тренерской деятельности.

На вопрос, может ли он снова оказаться на тренерской скамейке, специалист ответил:

Может, нет, а может, да. Я ещё решения не принимал. Сколько лет Клаудио Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришёл в «Рому» и выступил лучше всех. Или посмотрите на Мирчу Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.

В одном из своих предыдущих интервью Сёмин оценил перспективы российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:40
    5mfhcfzfq5q6
    5mfhcfzfq5q6
    вчера в 11:29
    Ждём Палыча возвращения, Палыч это глыба
    112910415
    112910415
    вчера в 10:49
    надо всё же уметь вовремя остановиться ...
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 10:43
    Это уже перебор, хватит...
    dpgvxbrst6c2
    dpgvxbrst6c2
    вчера в 10:33
    Трудно, конечно, расставаться с любимым делом, но всему есть предел.
    агентСмит
    агентСмит ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 10:04
    Поддержу! После того как с сайта ушёл Gahi умный и честный человек, как минимум сделал бы выводы. Но, к сожалению, не все аналитики умеют анализировать.
    kk5y6ep3qsaz
    kk5y6ep3qsaz ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 10:00
      usjyge5tcedv
      usjyge5tcedv
      вчера в 10:00
      Шпалыч, конечно, легенда. Но пора уже отдыхать.
      sv_1969
      sv_1969 ответ 8xdc37bq9gw5 (раскрыть)
      вчера в 09:45
      Неприятность эту мы переживем
      sv_1969
      sv_1969 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 09:44
      Дык я и высказал своё мнение! По Вашему все "талантливые" играют в основном конкурсе!Прочитайте свое "послание! Вообще во многих Ваших высказываниях можно заметить кто Я и кто остальные ! Ваши эти пасквили с выкладыванием чужих ставок и коментами кто и как играет! Да Вы не нарушаете правил сайта , но существуют другие правила! Как то так! Это опять же мое мнение и думаю оно не нарушает ПРАВИЛА так сказать!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 09:38
      Надо "петушок" из сундука достать)))
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 09:35
      Палыч дорогой отдыхай!Тебе не надо ничего и никому доказывать
      Гость
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