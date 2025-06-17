Сёмин: «Я ещё не принял решение завершить карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о готовности вернуться к тренерской деятельности.
На вопрос, может ли он снова оказаться на тренерской скамейке, специалист ответил:
Может, нет, а может, да. Я ещё решения не принимал. Сколько лет Клаудио Раньери? Я иду по его пути. Он — пример. Пришёл в «Рому» и выступил лучше всех. Или посмотрите на Мирчу Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.
В одном из своих предыдущих интервью Сёмин оценил перспективы российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.
Бери конюшню!
Бери конюшню!