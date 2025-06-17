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Карпин: «Трансферы „Динамо“ делаются не под меня»

вчера, 14:37

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, подходит ли нынешний состав команды под его футбол.

Глобально — подходит состав. Все ли игроки? Наверное, нет. Чтобы понять, надо их потренировать. Если говорить про «Ростов» (предыдущий клуб Карпина — прим.), то приходили футболисты, которые вообще не были готовы играть в такой футбол. Через год они заиграли. Приобретения делаются под меня? Нет. И я считаю, что это правильно. Завтра выгонят меня, или сам я уйду, а футболисты останутся.

Напомним, что Валерий Карпин официально возглавил «Динамо» 13 июня. Уже стал известен его тренерский штаб.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:11, ред.
Приобретения делаются под меня? Нет. И я считаю, что это правильно.Завтра выгонят меня, или сам я уйду, а футболисты останутся
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410131/karpin-valeriy-dinamo 17.06.2025

После таких слов Валеру могут и сегодня выгнать. За что ? Да хотя бы за то, что по своей природной тупости раскрыл утопический принцип работы Любого клуба РПЛ, суть которого в том, что тренер состав не подбирает, а ему дают готовый - блатной отстой.
И из этого го*на он должен слепить "конфетку".

Ну а то, что Гёргич считает это правильным, лишний раз подтверждает моё мнение о том, что он дегенерат. Хотя..., такие дурни удобные, - с ними можно делать всё что угодно: подставить, унизить, кинуть, выгнать... и т.п. Поэтому такие там и приживаются. В этой связи, может и не выгонят...

P.S. Короч., полный пи@деz, а не лига (facepalm).
Vilar
Vilar
вчера в 16:07
"Завтра выгонят меня..." - так и накаркать можно...
Capral
Capral
вчера в 15:16, ред.
Очень точно и откровенно Карпин сказал, даже не ожидал. Всецело стою на стороне Валеры и понимаю его положение. Поэтому, отдельным знатокам от футбола говорил и еще раз говорю: никто не делает события от прихода Осипенко, речь о другом, о том, что Карпин исходит из того, кто есть и чем он может воспользоваться... А поскольку, оставаться с обороной, в лице Фернандеса и Маричаля невозможно, Карпин берет, вероятно не самую надежную, но уже проверенную оборону из Ростова, которую он сам мастерил.

Каждый из ростовчан, сам по себе, в разных командах надежностью не обладает на 100%, только все вместе под руководством Карпина. Да, Ростов- одна из самых пропускающих команд РПЛ. Но не надо забывать, каким "материалом" пользовался Карпин. Это первое, второе- это то, что сейчас не играют как в далекие 40-50, где линия оборона была сама по себе, а полузащита и нападение были одним целым.

Надежность карпинского футбола- в единстве и монолите всех линий, в его умение создавать одну общую игровую систему, а это значит, что в его футболе нет места футболу Лички или шварца- беспорядочному и хаотичному антифутболу!!! Мне нравится футбол Карпина его системностью и определенным, здоровым прагматизмом. Удачи Карпину- за ним правда!!!!!!!
Гость
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