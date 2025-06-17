Карпин: «Трансферы „Динамо“ делаются не под меня»

Главный тренер московского «Динамо» рассказал, подходит ли нынешний состав команды под его футбол.

Глобально — подходит состав. Все ли игроки? Наверное, нет. Чтобы понять, надо их потренировать. Если говорить про «Ростов» (предыдущий клуб Карпина — прим.), то приходили футболисты, которые вообще не были готовы играть в такой футбол. Через год они заиграли. Приобретения делаются под меня? Нет. И я считаю, что это правильно. Завтра выгонят меня, или сам я уйду, а футболисты останутся.