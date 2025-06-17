Карпин: «Трансферы „Динамо“ делаются не под меня»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, подходит ли нынешний состав команды под его футбол.
Глобально — подходит состав. Все ли игроки? Наверное, нет. Чтобы понять, надо их потренировать. Если говорить про «Ростов» (предыдущий клуб Карпина — прим.), то приходили футболисты, которые вообще не были готовы играть в такой футбол. Через год они заиграли. Приобретения делаются под меня? Нет. И я считаю, что это правильно. Завтра выгонят меня, или сам я уйду, а футболисты останутся.
Напомним, что Валерий Карпин официально возглавил «Динамо» 13 июня. Уже стал известен его тренерский штаб.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410131/karpin-valeriy-dinamo 17.06.2025
После таких слов Валеру могут и сегодня выгнать. За что ? Да хотя бы за то, что по своей природной тупости раскрыл утопический принцип работы Любого клуба РПЛ, суть которого в том, что тренер состав не подбирает, а ему дают готовый - блатной отстой.
И из этого го*на он должен слепить "конфетку".
Ну а то, что Гёргич считает это правильным, лишний раз подтверждает моё мнение о том, что он дегенерат. Хотя..., такие дурни удобные, - с ними можно делать всё что угодно: подставить, унизить, кинуть, выгнать... и т.п. Поэтому такие там и приживаются. В этой связи, может и не выгонят...
P.S. Короч., полный пи@деz, а не лига (facepalm).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410131/karpin-valeriy-dinamo 17.06.2025
После таких слов Валеру могут и сегодня выгнать. За что ? Да хотя бы за то, что по своей природной тупости раскрыл утопический принцип работы Любого клуба РПЛ, суть которого в том, что тренер состав не подбирает, а ему дают готовый - блатной отстой.
И из этого го*на он должен слепить "конфетку".
Ну а то, что Гёргич считает это правильным, лишний раз подтверждает моё мнение о том, что он дегенерат. Хотя..., такие дурни удобные, - с ними можно делать всё что угодно: подставить, унизить, кинуть, выгнать... и т.п. Поэтому такие там и приживаются. В этой связи, может и не выгонят...
P.S. Короч., полный пи@деz, а не лига (facepalm).
Каждый из ростовчан, сам по себе, в разных командах надежностью не обладает на 100%, только все вместе под руководством Карпина. Да, Ростов- одна из самых пропускающих команд РПЛ. Но не надо забывать, каким "материалом" пользовался Карпин. Это первое, второе- это то, что сейчас не играют как в далекие 40-50, где линия оборона была сама по себе, а полузащита и нападение были одним целым.
Надежность карпинского футбола- в единстве и монолите всех линий, в его умение создавать одну общую игровую систему, а это значит, что в его футболе нет места футболу Лички или шварца- беспорядочному и хаотичному антифутболу!!! Мне нравится футбол Карпина его системностью и определенным, здоровым прагматизмом. Удачи Карпину- за ним правда!!!!!!!
Каждый из ростовчан, сам по себе, в разных командах надежностью не обладает на 100%, только все вместе под руководством Карпина. Да, Ростов- одна из самых пропускающих команд РПЛ. Но не надо забывать, каким "материалом" пользовался Карпин. Это первое, второе- это то, что сейчас не играют как в далекие 40-50, где линия оборона была сама по себе, а полузащита и нападение были одним целым.
Надежность карпинского футбола- в единстве и монолите всех линий, в его умение создавать одну общую игровую систему, а это значит, что в его футболе нет места футболу Лички или шварца- беспорядочному и хаотичному антифутболу!!! Мне нравится футбол Карпина его системностью и определенным, здоровым прагматизмом. Удачи Карпину- за ним правда!!!!!!!