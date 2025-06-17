«Спартак» хочет купить защитника «Сельты»

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вчера, 13:44

Защитник «Сельты» рассматривается как один из вариантов усиления линии обороны московского «Спартака».

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что 24-летний Каррейра получил финансово выгодное предложение от одного из клубов Российской Премьер-Лиги. Источник утверждает, что этим клубом является именно «Спартак».

В прошлом сезоне футболист сыграл за испанский клуб 27 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.

Ранее полузащитник москвичей Тео Бонгонда в своём интервью похвастался, что в «Спартаке» хорошая зарплата.