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«Спартак» хочет купить защитника «Сельты»

вчера, 13:44

Защитник «Сельты» Серхио Каррейра рассматривается как один из вариантов усиления линии обороны московского «Спартака».

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что 24-летний Каррейра получил финансово выгодное предложение от одного из клубов Российской Премьер-Лиги. Источник утверждает, что этим клубом является именно «Спартак».

В прошлом сезоне футболист сыграл за испанский клуб 27 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.

Ранее полузащитник москвичей Тео Бонгонда в своём интервью похвастался, что в «Спартаке» хорошая зарплата.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:15
Может и пригодился бы он им
fj595pfd4tn3
fj595pfd4tn3
вчера в 13:51
Сельта для Спартака всегда была радостная отдушина!
Гость
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