«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 23:59

«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» (2:0) в матче Клубного чемпионата мира.

Первый гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Челси» Педру Нету. На 80-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих».

«Челси» идёт на 1-м месте в группе D (3 очка), «Лос-Анджелес» занимает 4-е место (0 очков).