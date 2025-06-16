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«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 23:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-АнджелесМатч завершен

«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» (2:0) в матче Клубного чемпионата мира.

Первый гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Челси» Педру Нету. На 80-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих».

«Челси» идёт на 1-м месте в группе D (3 очка), «Лос-Анджелес» занимает 4-е место (0 очков).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:14
Это только начало, как я понимаю...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Иного исхода я и не ожидал .
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:34
Я иногда смотрю МЛС. У Лос-Анджелеса очень организованная игра и футбол хорошего европейского уровня, вполне для участия в плей-офф ЛЕ.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:38
Челси на голову сильнее, результат закономерен...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:28
Очень слабая, и беззубая игра от Челси. Лондонцы без проблем проходят две трети поля, а подойдя к штрафной, просто останавливаются, не зная что делать. Моменты вроде бы и создают, но реализация просто ужасная. И это против полулюбительской команды, с которой не нужно выкладываться на всю силу, а можно забивать только за счет огромной разнице в классе и индивидуального мастерства футболистов. И у Челси есть и то, и другое, но нет поставленной игры, нет тренерской мысли, можно сказать, нет команды. И если в следующем сезоне Мареска останется у руля "синих", то "пенсионерам" в ЛЧ ничего не светит, разве что крупно повезет с турнирной сеткой.

А вот "Лос-Анджелес" стоит действительно похвалить. Несмотря на то, что уровень клубов просто несопоставим, команда показала вполне себе достойный, организованный футбол, и даже имела парочку голевых моментов, вот только тот же класс игроков подвел, да и, видимо, волнение дало о себе знать.

Да этого матча, я считал Челси фаворитом этой группы, но теперь появились сомнения. Вполне вероятно, что Бенфика сможет навязать, а возможно и выиграть борьбу за первое место в группе.
uyu2ramjvw9j
uyu2ramjvw9j
сегодня в 00:28
Челси начал клубный чемпионат с победы
avfp5kva5v3n
avfp5kva5v3n
сегодня в 00:24
Опять никому ненужный КЧМ, "сенсация"...
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Я к вам обращался? Мое обращение к вам не адресовано. Вы имеете право в любой группе играть. Я вам не запрещаю. Мой посыл ни коим случам не относится к вам. Не считаю уместным ваш пример с мульт сериалов. Я понимаю не всем мои действия нравятся, но я не нарушаю правил по отношению к игрокам. Давайте прежде всего уважать мнение других. Если оно не совпадает, то не нарушать правил.
catal
catal
сегодня в 00:20
Зрители видимо чувствовали и не пошли смотреть этот маразм. Я пожалел что смотрел, да борьба, да кукурелья со своим веником знаменитым на весь мир. А игра сонная, тут еще дождаться Бенфики надо, а я чуть от Челси не уснул...
Capral
Capral
сегодня в 00:09
А мне америкосы понравились, симпатичная команда, неплохо контратакует и довольно остро. Замучили патлатую обезьяну, заставили ошибаться. В защите конечно слабоваты, но и Челси классом повыше. Во всяком случае не сравнить вчерашнюю Новую Зеландию с американцами- просто небо и земля!!!
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:07
За всех то не надо говорить! И тем более мы же не такие "талантливые"! Вот и уходим в эту группу))) Ппц Вас послушать и сразу мультик вспоминается из детства "зайчишка хвастунишка" вроде! Все знаю и все могу))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:03, ред.
Плохой футбол от Челси. Есть яркие личности, но нет коллективной игры.
Команда у "синих" как фильм из бессвязных фрагментов.

Что до Голливуда..., то там всё объяснимо, - актёры в футболках вышли...))
Гость
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