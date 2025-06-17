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Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Он сделал правильный выбор»

вчера, 11:03

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил защитника Максима Осипенко с переходом в московский клуб.

Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушёл Фабиан Бальбуэна. Пришёл на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас.

Сегодня было официально объявлено о трансфере Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:40
куда уж хуже
Ев17
Ев17
вчера в 18:40
Чё, колено зажило ? Или в одной команде с ним безопаснее ?
Брулин
Брулин
вчера в 17:30
Как-то осторожно Константин комментирует этот трансфер. Надеюсь что хуже чем у Бальбуэны у Осипенко не получится.
Capral
Capral
вчера в 15:45
Сейчас вопрос в другом- пригодится ли сам Тюкавин?
Правильно, как-то сказал Анатолий Кандауров: после такой травмы, как минимум еще полгода надо приходить в себя, и не факт, что футболист вернется к прошлым кандициям... Я не хороню Тюкавина, никогда и никому не желал порвать кресты, но надо реально смотреть на вещи.

Осипенко? Надо верить, что в окружении партнеров по Ростову заиграет надежно, плюс Глебов, которого Валера знает. Сила ростовского футбола- исключительно в единстве карпинских идей. Сейчас, никто не даст гарантию конечного результата работы нового тренера. Но если команда сохранит прошлогодний состав, а именно полузащиту, то будущий сезон видится на позитиве.
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
А он и не выбирал. Не из чего было выбирать. Его пригласил Карпин и он, без всякого выбора, согласился на переход.
stanichnik
stanichnik ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
Доброго Здоровья, Vilar!
Тюкавин до осени будет форму набирать, а к тому времени его место уже будет плотно занято и не факт, что легко освободится.
Vilar
Vilar
вчера в 12:43
Ну, конечно, Тютя доволен, он же не нападающий. Вот, когда сторгуются по Сергееву, посмотрим, как Тютя отреагирует.
Gotlib
Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:59
Только точечное усиление, а пол команды это чересчур.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:44
Типа Костя одобрил перевод
n6mscqanxmt9
n6mscqanxmt9
вчера в 11:40
Время покажет какой правильный выбор он сделал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:26
Карпин сейчас пол Ростова туда перетащит...
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