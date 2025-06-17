Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Он сделал правильный выбор»

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вчера, 11:03

Нападающий «Динамо» поздравил защитника с переходом в московский клуб.

Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушёл Фабиан Бальбуэна. Пришёл на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас.

Сегодня было официально объявлено о трансфере Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».