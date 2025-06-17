Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Он сделал правильный выбор»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил защитника Максима Осипенко с переходом в московский клуб.
Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу. Ушёл Фабиан Бальбуэна. Пришёл на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас.
Сегодня было официально объявлено о трансфере Максима Осипенко из «Ростова» в «Динамо».
Правильно, как-то сказал Анатолий Кандауров: после такой травмы, как минимум еще полгода надо приходить в себя, и не факт, что футболист вернется к прошлым кандициям... Я не хороню Тюкавина, никогда и никому не желал порвать кресты, но надо реально смотреть на вещи.
Осипенко? Надо верить, что в окружении партнеров по Ростову заиграет надежно, плюс Глебов, которого Валера знает. Сила ростовского футбола- исключительно в единстве карпинских идей. Сейчас, никто не даст гарантию конечного результата работы нового тренера. Но если команда сохранит прошлогодний состав, а именно полузащиту, то будущий сезон видится на позитиве.
Правильно, как-то сказал Анатолий Кандауров: после такой травмы, как минимум еще полгода надо приходить в себя, и не факт, что футболист вернется к прошлым кандициям... Я не хороню Тюкавина, никогда и никому не желал порвать кресты, но надо реально смотреть на вещи.
Осипенко? Надо верить, что в окружении партнеров по Ростову заиграет надежно, плюс Глебов, которого Валера знает. Сила ростовского футбола- исключительно в единстве карпинских идей. Сейчас, никто не даст гарантию конечного результата работы нового тренера. Но если команда сохранит прошлогодний состав, а именно полузащиту, то будущий сезон видится на позитиве.