Сулейманов перейдёт в «Ростов» из «Локомотива»

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вчера, 09:20

«Локомотив» и «Ростов» согласовали переход форварда «железнодорожников» .

Как сообщает источник, следующий сезон нападающий проведёт в составе ростовчан. О том, что с игроком велись переговоры, ранее сообщал его агент. О конкретных условиях трансфера пока не известно.

В сезоне-2024/25 Сулейманов сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.