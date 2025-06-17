Сулейманов перейдёт в «Ростов» из «Локомотива»

«Локомотив» и «Ростов» согласовали переход форварда «железнодорожников» Тимура Сулейманова.
Как сообщает источник, следующий сезон нападающий проведёт в составе ростовчан. О том, что с игроком велись переговоры, ранее сообщал его агент. О конкретных условиях трансфера пока не известно.
В сезоне-2024/25 Сулейманов сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
О каких больших клубах речь?
Тимур воспитанник Локо и хочет играть только за свой родной клуб. Переход в НН был за игровой практикой.
Вот сейчас опять уходит, что бы играть, а не сидеть в запасе.
По поводу отказа Динамо Мх. А что если дагестанец, то обезательно должен играть за дагестанский клуб?
Тимур футболист с амбициями и просто не хочет играть за клуб, который будет биться только за выживание в РПЛ.
Тем более манера игры махачкалинцев точно для Тимура не подходит.
Тупо стоять в центре и ждать что мяч полетит в его сторону?
Мало кто из уважающих себя нападающих захочет играть в такую модель.
А вот в Ростове показать себя больше возможностей.
О каких больших клубах речь?
Тимур воспитанник Локо и хочет играть только за свой родной клуб. Переход в НН был за игровой практикой.
Вот сейчас опять уходит, что бы играть, а не сидеть в запасе.
По поводу отказа Динамо Мх. А что если дагестанец, то обезательно должен играть за дагестанский клуб?
Тимур футболист с амбициями и просто не хочет играть за клуб, который будет биться только за выживание в РПЛ.
Тем более манера игры махачкалинцев точно для Тимура не подходит.
Тупо стоять в центре и ждать что мяч полетит в его сторону?
Мало кто из уважающих себя нападающих захочет играть в такую модель.
А вот в Ростове показать себя больше возможностей.
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