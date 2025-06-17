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Сулейманов перейдёт в «Ростов» из «Локомотива»

вчера, 09:20

«Локомотив» и «Ростов» согласовали переход форварда «железнодорожников» Тимура Сулейманова.

Как сообщает источник, следующий сезон нападающий проведёт в составе ростовчан. О том, что с игроком велись переговоры, ранее сообщал его агент. О конкретных условиях трансфера пока не известно.

В сезоне-2024/25 Сулейманов сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:55
В карьере Сулейманова было всего только два клуба и если Локо причисляется к большим клубам РПЛ, то НН даже близко не может так называться.
О каких больших клубах речь?
Тимур воспитанник Локо и хочет играть только за свой родной клуб. Переход в НН был за игровой практикой.
Вот сейчас опять уходит, что бы играть, а не сидеть в запасе.
По поводу отказа Динамо Мх. А что если дагестанец, то обезательно должен играть за дагестанский клуб?
Тимур футболист с амбициями и просто не хочет играть за клуб, который будет биться только за выживание в РПЛ.
Тем более манера игры махачкалинцев точно для Тимура не подходит.
Тупо стоять в центре и ждать что мяч полетит в его сторону?
Мало кто из уважающих себя нападающих захочет играть в такую модель.
А вот в Ростове показать себя больше возможностей.
протон
протон ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:25
После Ростова в Терек, затем в родную гавань)
dеigandre
dеigandre
вчера в 14:56
Хоть бы там и остался
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:00
Ему бы борьбой заниматься...
Gotlib
Gotlib ответ g955gp8u8k3n (раскрыть)
вчера в 11:45
Даже у некоторых защитников результативность повыше, чем у Сулеймана.
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:43
Сулейман пошёл на понижение.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:02
В больших клубах он теряет конкуренцию,думаю в Ростове найдет свое место.Знаю,что он отказал Динамо мх.,хотя сам дагестанец,кажись.
.
cbcuhv8p69bv
cbcuhv8p69bv
вчера в 10:36
Ростов нужно создавать заново. Валера все развалил на прощание.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:46
Ув. участники группы без призов, я отныне с вами. Надеюсь, количество тех, у кого дома нет проблем с градеробом, и те, кто могут позволить себе сами купить футболку, будет увеличиваться. Хорошей, конкурентной, а главное честной борьбы всем в следующем месяце.
g955gp8u8k3n
g955gp8u8k3n
вчера в 09:37
Для нападающего очень маленькая результативность, но у других ещё хуже.
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