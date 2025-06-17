Гендиректор «Аль-Хиляля»: «Винисиус в Саудовской Аравии? Ничего не слышал»

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада ответил на вопрос о возможном переходе вингера «Реала» в клуб из Саудовской Аравии.

Ничего об этом не слышал. Пресса всегда пускает о нас слухи, потому что мы активны на рынке. В случае с Винисиусом могу сказать, что мы не вели никаких переговоров напрямую. Удивлюсь ли я, если Винисиус на данном этапе своей карьеры уедет в Саудовскую Аравию? Наша лига может рассмотреть возможность подписания любого игрока. Дело не только в деньгах... Дело в проекте и направлении, в котором движется наш чемпионат.