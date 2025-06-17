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Гендиректор «Аль-Хиляля»: «Винисиус в Саудовской Аравии? Ничего не слышал»

вчера, 11:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль22:00 Не начался

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада ответил на вопрос о возможном переходе вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в клуб из Саудовской Аравии.

Ничего об этом не слышал. Пресса всегда пускает о нас слухи, потому что мы активны на рынке. В случае с Винисиусом могу сказать, что мы не вели никаких переговоров напрямую. Удивлюсь ли я, если Винисиус на данном этапе своей карьеры уедет в Саудовскую Аравию? Наша лига может рассмотреть возможность подписания любого игрока. Дело не только в деньгах... Дело в проекте и направлении, в котором движется наш чемпионат.

Мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» встретятся в очном матче группового этапа Клубного чемпионата мира. Ранее Винисиус поделился впечатлениями от поездки в США на этот турнир и погоды в стране.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:33
Интересно, сколько предлагали Реалу?
vyuk8p52dp9c
vyuk8p52dp9c
вчера в 14:09
У него ещё есть время, там расизма не будет
epfj6fka9kx3
epfj6fka9kx3
вчера в 13:04
Он ещё молод, чтобы гробить карьеру.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
Слухи всегда окружают известных игроков...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:53
Из Реала в Саудовскую Аравию, Винисиус ещё лет пять точно не перейдёт .
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