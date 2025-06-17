Осипенко перешёл в «Динамо»

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вчера, 10:26

Защитник официально стал игроком московского «Динамо».

Футболист подписал контракт до лета 2028 года. Финансовые подробности сделки не уточняются. За новую команду Осипенко будет играть под 55-м номером.

Ранее появлялась информация о том, что на игрока претендовали «Зенит» и «Спартак».