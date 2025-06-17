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Осипенко перешёл в «Динамо»

вчера, 10:26

Защитник Максим Осипенко официально стал игроком московского «Динамо».

Футболист подписал контракт до лета 2028 года. Финансовые подробности сделки не уточняются. За новую команду Осипенко будет играть под 55-м номером.

Ранее появлялась информация о том, что на игрока претендовали «Зенит» и «Спартак».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
А Байрамяна, слабо?
2r74zeetxsv7
2r74zeetxsv7
вчера в 13:00
Этот трансфер напрашивался.
112910415
112910415
вчера в 12:32
будем наблюдать не без интереса !
Gotlib
Gotlib ответ 6dc3p26tehat (раскрыть)
вчера в 11:53
А какой клуб для него? В Зените он бы сидел в запасе до пенсии.
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:50
Осип неплохой защитник. А по результативности превосходит даже некоторых напов, к примеру Сулейманова из Локомотива.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:46
В Питере 11 человек играет на поле. В Москве видимо все 35 одновременно?)))
баск
баск
вчера в 11:41
Осипенко в Динамо это не карпинская тема..
Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году (с) )))

Да-да, первый раз Динамо примеривалось к этому игроку летом 18 года, когда Осипенко был моложе, пылил в пердиве за Факел и просматривался в Динамо на предсезонке.

Наш ГТ Дмитрий Хохлов его тогда забраковал- медлительный, дескать.
Однако, вскоре жизнь забраковала самого Хохлова, а интерес Динамо постепенно вернулся.

Впоследствии неоднократно обращались за Осипенко уже к ростовчанам,
но Ростов выкатывал либо прямой отказ, либо слишком кусачий ценник.
Сейчас же, когда у нас выбыл Бальбуэна, потребность в опытном ЦЗ,
не нуждающимся в адаптации к РПЛ, стала критичной.

Вот в Осипенко снова и вцепились, приход Карпина просто совпал, став, конечно, дополнительным стимулом для игрока.
Впрочем, считать это усилением по сравнению с Бальбо рановато..

Ростов с Осипенко последние три сезона стабильно пропускал в чемпе России в среднем около 1,5 мяча за игру- это вообще-то много, а у Осипенко персонально в завершившемся сезоне набралось голевых ошибок побольше, чем у того же Фаби.

Так что Максу, конечно, добро пожаловать в Динамо и удачи, будем смотреть и болеть. Но восторги, кмк, преждевременны, здесь имеем скорее восстановление статус-кво после ухода Фаби, чем усиление.
Ну и россиянин вместо лега- хороший плюс в теме лимита..
stanichnik
stanichnik ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:20
Переезжая в Москву российские футболисты в основном играют, это в Питере они больше времени сидят на лавке.)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:15
Нет-нет. До Питера далеко) Пусть в Москве сидят
stanichnik
stanichnik ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:54
Доброго Здоровья. Рыжик!
Нет, не весь, только Комличенко в Локомотив и Осипенко в Динамо. А вы наверное хотели, чтобы Максим перебрался на "лавку" в Питер?))
97djjwqgptbu
97djjwqgptbu
вчера в 10:51
Хорошо, что не в Зенит.
Capral
Capral
вчера в 10:51
Ну что, линия обороны собрана, чего и следовало ожидать. Теперь важно, чтобы и в новой команде ростовская оборона сыграла также грамотно и надёжно как в Ростове, а возможно и лучше. Если полузащита останется неизменной, то вопрос только к линии атаки. По Сергееву, у меня имеются вопросы...
Вобщем, интригу, Карпин заложил ещё ту!!! Теперь- пора действовать!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:51
Валера знает что делает.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:49
Началась движуха под нового ГТ)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:46
весь Ростов отправился в Москву?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:44
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ агентСмит (раскрыть)
    вчера в 10:40
    Помню тот случай, подстава была крутой.
    После этих событии Gahi и покинул сайт.
    6dc3p26tehat
    6dc3p26tehat
    вчера в 10:37
    И зачем, это не для него клуб.
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