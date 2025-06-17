Осипенко перешёл в «Динамо»

Защитник Максим Осипенко официально стал игроком московского «Динамо».
Футболист подписал контракт до лета 2028 года. Финансовые подробности сделки не уточняются. За новую команду Осипенко будет играть под 55-м номером.
Ранее появлялась информация о том, что на игрока претендовали «Зенит» и «Спартак».
Вобщем, интригу, Карпин заложил ещё ту!!! Теперь- пора действовать!!!!!!!
Вобщем, интригу, Карпин заложил ещё ту!!! Теперь- пора действовать!!!!!!!
Нет, не весь, только Комличенко в Локомотив и Осипенко в Динамо. А вы наверное хотели, чтобы Максим перебрался на "лавку" в Питер?))
Нет, не весь, только Комличенко в Локомотив и Осипенко в Динамо. А вы наверное хотели, чтобы Максим перебрался на "лавку" в Питер?))
Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году (с) )))
Да-да, первый раз Динамо примеривалось к этому игроку летом 18 года, когда Осипенко был моложе, пылил в пердиве за Факел и просматривался в Динамо на предсезонке.
Наш ГТ Дмитрий Хохлов его тогда забраковал- медлительный, дескать.
Однако, вскоре жизнь забраковала самого Хохлова, а интерес Динамо постепенно вернулся.
Впоследствии неоднократно обращались за Осипенко уже к ростовчанам,
но Ростов выкатывал либо прямой отказ, либо слишком кусачий ценник.
Сейчас же, когда у нас выбыл Бальбуэна, потребность в опытном ЦЗ,
не нуждающимся в адаптации к РПЛ, стала критичной.
Вот в Осипенко снова и вцепились, приход Карпина просто совпал, став, конечно, дополнительным стимулом для игрока.
Впрочем, считать это усилением по сравнению с Бальбо рановато..
Ростов с Осипенко последние три сезона стабильно пропускал в чемпе России в среднем около 1,5 мяча за игру- это вообще-то много, а у Осипенко персонально в завершившемся сезоне набралось голевых ошибок побольше, чем у того же Фаби.
Так что Максу, конечно, добро пожаловать в Динамо и удачи, будем смотреть и болеть. Но восторги, кмк, преждевременны, здесь имеем скорее восстановление статус-кво после ухода Фаби, чем усиление.
Ну и россиянин вместо лега- хороший плюс в теме лимита..
Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году (с) )))
Да-да, первый раз Динамо примеривалось к этому игроку летом 18 года, когда Осипенко был моложе, пылил в пердиве за Факел и просматривался в Динамо на предсезонке.
Наш ГТ Дмитрий Хохлов его тогда забраковал- медлительный, дескать.
Однако, вскоре жизнь забраковала самого Хохлова, а интерес Динамо постепенно вернулся.
Впоследствии неоднократно обращались за Осипенко уже к ростовчанам,
но Ростов выкатывал либо прямой отказ, либо слишком кусачий ценник.
Сейчас же, когда у нас выбыл Бальбуэна, потребность в опытном ЦЗ,
не нуждающимся в адаптации к РПЛ, стала критичной.
Вот в Осипенко снова и вцепились, приход Карпина просто совпал, став, конечно, дополнительным стимулом для игрока.
Впрочем, считать это усилением по сравнению с Бальбо рановато..
Ростов с Осипенко последние три сезона стабильно пропускал в чемпе России в среднем около 1,5 мяча за игру- это вообще-то много, а у Осипенко персонально в завершившемся сезоне набралось голевых ошибок побольше, чем у того же Фаби.
Так что Максу, конечно, добро пожаловать в Динамо и удачи, будем смотреть и болеть. Но восторги, кмк, преждевременны, здесь имеем скорее восстановление статус-кво после ухода Фаби, чем усиление.
Ну и россиянин вместо лега- хороший плюс в теме лимита..