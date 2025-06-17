Осипенко поблагодарил болельщиков «Ростова»

Защитник московского «Динамо» поблагодарил фанатов «Ростова» за поддержку.

Я благодарю вас за годы, проведённые вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, ещё увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом.