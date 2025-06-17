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Осипенко поблагодарил болельщиков «Ростова»

вчера, 10:41

Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко поблагодарил фанатов «Ростова» за поддержку.

Я благодарю вас за годы, проведённые вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, ещё увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом.

Напомним, что именно из «Ростова» Осипенко перебрался в московский клуб. Сегодня об этом трансфере было объявлено официально.

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Все комментарии
k2e4tttuu9rt
k2e4tttuu9rt
вчера в 12:49
Когда обратно?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:43
Прошедший сезон в составе нашей команды получился для Макса замечательным:

✔️Забил больше всех мячей – 10
✔️Повторил рекорд забитых мячей защитниками в истории чемпионатов России – 9
✔️Стал первым защитником в 21 веке с тремя сезонами с 5+ голами
Gotlib
Gotlib
вчера в 12:02, ред.
Дежурные слова...
Вода, вода... кругом вода, как поётся в одной песне.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:17
Думаю ростовчанам не за что упрекать Максима и его появление на поле Ростов-Арены, но уже в бело-синей форме, не будет вызывать у местных болельщиков негатива по отношению к своему бывшему капитану, сыгравшего за жёлто-синих более полторы сотни матчей. Осипенко уже не молод и карьера футболиста движется к закату и теперь ему предоставилась возможность проявить себя в более статусной команде, а за одно улучшить своё материальное положение и не стоит его осуждать за принятие такого решения. Давай Макс, прояви свои лучшие качества теперь в новом клубе, а за одно не подведи своего Главного тренера и оправдай ожидания болельщиков Динамо!
Болейте за своих. а не против чужих!
35t95y6y85nt
35t95y6y85nt
вчера в 10:42
Скоро вернется в Ростов, как пить дать.
Гость
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