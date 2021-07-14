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2 : 3
завершен
14 июля 2021, 18:00
среда
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Стадион Арена-Химки (Химки) +25 +33, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
|13’
|0:1
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Родригао
ассистент Нобоа Кристиан
|Себаи Сенин
|1:1
|63’
|68’
|1:2
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Заика Кирилл
ассистент Юсупов Артур
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Алиев Камран
ассистент Соколов Артем
|2:2
|74’
|80’
|2:3
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Юсупов Артур
ассистент Пруцев Данила
|51’
|Родригао
|Сабович Бесард
|52’
|Трошечкин Александр
|86’
|90+3’
|Миладинович Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бабика Хави
|Кухарчук Илья
|46’
|Трошечкин Александр
|Глушаков Денис
|46’
|46’
|Барсов Максим
|Дуганджич Марко
|46’
|Павлов Даниил
|Маргасов Тимофей
|46’
|Ангбан Викторьен
|Нобоа Кристиан
|46’
|Юсупов Артур
|Попов Ивелин
|Тихонов Михаил
|Набиуллин Эльмир
|46’
|Корян Аршак
|Сабович Бесард
|65’
|Соколов Артем
|Камышев Илья
|65’
|Массуренко Даниил
|Идову Брайан
|65’
|67’
|Пруцев Данила
|Цаллагов Ибрагим
|67’
|Прохин Данила
|Родригао
|67’
|Миладинович Иван
|Матео Барач
|Алиев Камран
|Дагерсталь Филип
|72’
|72’
|Колмаков Максим
|Бурмистров Никита
|73’
|Шакуро Павел
|Заика Кирилл
|Садыгов Илья
|Себаи Сенин
|78’
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|2
|Предупреждения
|2
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