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Химки - Сочи
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Протокол матча Химки против Сочи

Химки Логотип футбольный клуб Химки 2:3 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Химки
2 : 3
завершен
14 июля 2021, 18:00
среда
Сочи
Кубок Париматч Премьер 2021
Стадион Арена-Химки (Химки) +25 +33, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
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    3
    46' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Бабика Хави (70) вышел на поле
    46' Глушаков Денис (8) уходит с поля, Трошечкин Александр (5) вышел на поле
    46' Набиуллин Эльмир (11) уходит с поля, Тихонов Михаил (42) вышел на поле
     
    52' Сабович Бесард (14)
     
    63' (1:1) Себаи Сенин (19)
     
    3
    65' Идову Брайан (4) уходит с поля, Массуренко Даниил (78) вышел на поле
    65' Камышев Илья (21) уходит с поля, Соколов Артем (18) вышел на поле
    65' Сабович Бесард (14) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
     
    72' Дагерсталь Филип (3) уходит с поля, Алиев Камран (10) вышел на поле
     
    74' (2:2) Алиев Камран (10) (Соколов Артем (18))
     
    78' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Садыгов Илья (7) вышел на поле
     
    86' Трошечкин Александр (5)
     
    13' (0:1) Родригао (5) (Нобоа Кристиан (16))
     
    4
    46' Попов Ивелин (8) уходит с поля, Юсупов Артур (6) вышел на поле
    46' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Ангбан Викторьен (19) вышел на поле
    46' Маргасов Тимофей (34) уходит с поля, Павлов Даниил (53) вышел на поле
    46' Дуганджич Марко (9) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    51' Родригао (5)
     
    3
    67' Цаллагов Ибрагим (15) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
    67' Родригао (5) уходит с поля, Прохин Данила (87) вышел на поле
    67' Матео Барач (4) уходит с поля, Миладинович Иван (45) вышел на поле
     
    68' (1:2) Заика Кирилл (27) (Юсупов Артур (6))
     
    72' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Колмаков Максим (64) вышел на поле
     
    73' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Шакуро Павел (90) вышел на поле
     
    80' (2:3) Юсупов Артур (6) (Пруцев Данила (7))
     
    90+3' Миладинович Иван (45)
    Голы
    13’ 0:1 Родригао
    ассистент Нобоа Кристиан
    Себаи Сенин 1:1 63’
    68’ 1:2 Заика Кирилл
    ассистент Юсупов Артур
    Алиев Камран
    ассистент Соколов Артем     		2:2 74’
    80’ 2:3 Юсупов Артур
    ассистент Пруцев Данила
    Наказания
    51’ Родригао
    Сабович Бесард 52’
    Трошечкин Александр 86’
    90+3’ Миладинович Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бабика Хави Кухарчук Илья 46’
    Трошечкин Александр Глушаков Денис 46’
    46’ Барсов Максим Дуганджич Марко
    46’ Павлов Даниил Маргасов Тимофей
    46’ Ангбан Викторьен Нобоа Кристиан
    46’ Юсупов Артур Попов Ивелин
    Тихонов Михаил Набиуллин Эльмир 46’
    Корян Аршак Сабович Бесард 65’
    Соколов Артем Камышев Илья 65’
    Массуренко Даниил Идову Брайан 65’
    67’ Пруцев Данила Цаллагов Ибрагим
    67’ Прохин Данила Родригао
    67’ Миладинович Иван Матео Барач
    Алиев Камран Дагерсталь Филип 72’
    72’ Колмаков Максим Бурмистров Никита
    73’ Шакуро Павел Заика Кирилл
    Садыгов Илья Себаи Сенин 78’
    Статистика
    		 2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    15 июля в 06:50
    хороший футбол показали
    санек002
    санек002
    14 июля в 22:58
    СПАРТАК ТАК ДЕРЖАТЬ!
    kts99
    kts99
    14 июля в 22:09
      Василий 50
      Василий 50
      14 июля в 21:24
      Очень приличная, по нашим меркам, игра.
      dok66
      dok66
      14 июля в 20:47
      А Глушака то чего уволили после первого тайма ? Совсем плох
      Давайте думать
      Давайте думать
      14 июля в 20:29, ред.
      А я ток первый тайм посмотрел и понял, с такими "сочи" азербайджанский клуб может справится на изи!!!
      протон1
      протон1
      14 июля в 20:26
      почему то болел за сочи. однако клуб все таки крепкий орешек
      нечитайло
      нечитайло
      14 июля в 20:17
      Прикольно,посмотреть бы
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      14 июля в 20:10
      Болел за Химки, жаль, что не хватило силёнок по такой жаре. Тихонов понравился.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      14 июля в 20:08, ред.
      Спартак 3 (2 : 3) Зенит 4
      я из Химок
      я из Химок
      14 июля в 20:01
      Второй тайм был не плохой, жаль только что не выиграли! Но вроде не всё так безнадежно!
      я из Химок
      я из Химок
      14 июля в 19:27
      Даааааа! Ещё давай!!!!
      я из Химок
      я из Химок
      14 июля в 18:18
      Ну началось....
      ildar_3871
      ildar_3871
      14 июля в 18:14
      За Химки !
      я из Химок
      я из Химок
      14 июля в 18:10
      Красно-чёрная машина! Вперёд Химки!
      VeniaminS
      VeniaminS
      14 июля в 17:51
      ТМ3
      158Жнец57
      158Жнец57
      14 июля в 17:34
      Сочи вперед!!!
      1bear
      1bear
      14 июля в 14:56
      гости не проиграют
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