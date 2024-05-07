«Арсенал» сформировал шорт-лист из защитников на лето

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вчера, 09:38

«Арсенал» сформировал список из защитников для усиления летом.

из «Аякса», из «Ноттингем Форест» и из «Эвертона» — основные кандидаты.

Отмечается, что голландец — приоритетный вариант для «канониров».