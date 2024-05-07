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«Арсенал» сформировал шорт-лист из защитников на лето

вчера, 09:38

«Арсенал» сформировал список из защитников для усиления летом.

Йоррель Хато из «Аякса», Мурильо из «Ноттингем Форест» и Джэрред Брэнтуэйт из «Эвертона» — основные кандидаты.

Отмечается, что голландец — приоритетный вариант для «канониров».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:00
Арсенал серьезно интересовался защитником Аякса Хато, но в Аяксе не стали отпускать капитана по середине сезрна, тем более, что сезон и так был ужасным, провальным....
Вполне возможно, что к его кандидатуре вернутся летом, т к Хато интересен именно Артете! Мурильо это вариант, который продвигает Эду,т.к ему проще вести переговоры с соотечественником и его агентами. Что касается Брэнттуэйа, то это открытие сезона, и молодой англичанин теперь главный лот Эвертона и заполучить его будет сложно, но это самый хороший вариант, т.к он должен прогрессировать, плюс паспорт британский а это значит цена на него будет становиться выше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:41
Достойные кандидатуры из защитников. А форварда???
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:36
Защитник Эвертона нарасхват, многие хотят его в состав
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:45
Этих присмотрели, а купят других !
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:39
Ну что молодцы канониры.... летом посмотрим как планы осуществятся...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Перспектианые ребята!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:40
Это наверное на вырост
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