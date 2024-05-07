«Арсенал» сформировал шорт-лист из защитников на лето

«Арсенал» сформировал список из защитников для усиления летом.
Йоррель Хато из «Аякса», Мурильо из «Ноттингем Форест» и Джэрред Брэнтуэйт из «Эвертона» — основные кандидаты.
Отмечается, что голландец — приоритетный вариант для «канониров».
«Арсенал» сформировал список из защитников для усиления летом.
Йоррель Хато из «Аякса», Мурильо из «Ноттингем Форест» и Джэрред Брэнтуэйт из «Эвертона» — основные кандидаты.
Отмечается, что голландец — приоритетный вариант для «канониров».
Вполне возможно, что к его кандидатуре вернутся летом, т к Хато интересен именно Артете! Мурильо это вариант, который продвигает Эду,т.к ему проще вести переговоры с соотечественником и его агентами. Что касается Брэнттуэйа, то это открытие сезона, и молодой англичанин теперь главный лот Эвертона и заполучить его будет сложно, но это самый хороший вариант, т.к он должен прогрессировать, плюс паспорт британский а это значит цена на него будет становиться выше
Вполне возможно, что к его кандидатуре вернутся летом, т к Хато интересен именно Артете! Мурильо это вариант, который продвигает Эду,т.к ему проще вести переговоры с соотечественником и его агентами. Что касается Брэнттуэйа, то это открытие сезона, и молодой англичанин теперь главный лот Эвертона и заполучить его будет сложно, но это самый хороший вариант, т.к он должен прогрессировать, плюс паспорт британский а это значит цена на него будет становиться выше