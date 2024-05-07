Хави всё ещё могут уволить из «Барселоны»

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вчера, 09:25

«Барселона» может уволить главного тренера уже этим летом, несмотря на договорённость о работе специалиста до 2025 года.

Испанец будет отправлен в отставку, если «сине-гранатовые» закончат сезон на 3-м месте в Ла Лиге.