Хави всё ещё могут уволить из «Барселоны»

«Барселона» может уволить главного тренера Хави уже этим летом, несмотря на договорённость о работе специалиста до 2025 года.
Испанец будет отправлен в отставку, если «сине-гранатовые» закончат сезон на 3-м месте в Ла Лиге.
«Барселона» может уволить главного тренера Хави уже этим летом, несмотря на договорённость о работе специалиста до 2025 года.
Испанец будет отправлен в отставку, если «сине-гранатовые» закончат сезон на 3-м месте в Ла Лиге.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
- Я тебя бросаю.
- Что?! Нет, это я тебя бросаю.
- Я тебя бросаю.
- Что?! Нет, это я тебя бросаю.
Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Смешно, твоя команда пропускает 8 мячей за 2 матча от андердога и ты говоришь, что заслуживал победу. Но для Чави норм)
Смешно, твоя команда пропускает 8 мячей за 2 матча от андердога и ты говоришь, что заслуживал победу. Но для Чави норм)
Позорище.
Позорище.
не надо расслабляться !
не надо расслабляться !
Ввиду специфики выборов президентом "Барселоны" может быть только продувной тип, который обещает одно, а делает другое - в других клубах, например, президента выбирают владельцы или инвесторы на собрании, а в Каталонии ядро болельщиков голосует, отсюда и все обещания привезти Месси в мешке перед каждыми выборами.
Поэтому, как только у Эрнандеса пошёл хороший отрезок, Лапорта сразу решил подзаработать вистов и продлить его, ну а после того, как в итоге он через две недели после обещания довёл статистику до 8 пропущенных мячей от "Жироны" в двух матчах и четыре поражения в "Эль-Класико" подряд впервые с 1930 года, такой Эрнандес Лапорте уже вистов не добавит)
А Эрнандес сам виноват, надо было быть принципиальным, а теперь все знают, что его слова значения не имеют, да ещё его и выпнут))
Ввиду специфики выборов президентом "Барселоны" может быть только продувной тип, который обещает одно, а делает другое - в других клубах, например, президента выбирают владельцы или инвесторы на собрании, а в Каталонии ядро болельщиков голосует, отсюда и все обещания привезти Месси в мешке перед каждыми выборами.
Поэтому, как только у Эрнандеса пошёл хороший отрезок, Лапорта сразу решил подзаработать вистов и продлить его, ну а после того, как в итоге он через две недели после обещания довёл статистику до 8 пропущенных мячей от "Жироны" в двух матчах и четыре поражения в "Эль-Класико" подряд впервые с 1930 года, такой Эрнандес Лапорте уже вистов не добавит)
А Эрнандес сам виноват, надо было быть принципиальным, а теперь все знают, что его слова значения не имеют, да ещё его и выпнут))
Типа это не ты ушел, а мы тебя уволили))
Типа это не ты ушел, а мы тебя уволили))