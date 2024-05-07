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Хави всё ещё могут уволить из «Барселоны»

вчера, 09:25

«Барселона» может уволить главного тренера Хави уже этим летом, несмотря на договорённость о работе специалиста до 2025 года.

Испанец будет отправлен в отставку, если «сине-гранатовые» закончат сезон на 3-м месте в Ла Лиге.

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Барселона  Хави
Перевод с as.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:26
Мадрид не даст....
Mi6
Mi6
вчера в 18:12
И только Федотов непотопляем
Capral
Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 12:51
Как вспомню про "немца", ржу, не могу успокоится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:15
Хави с Лапортой как парочка влюбленных подростков:
- Я тебя бросаю.
- Что?! Нет, это я тебя бросаю.
v2ugj6jjndra
v2ugj6jjndra
вчера в 10:50
Это что бы он не расслаблялся, а так уже всё решено.
Вещий
Вещий
вчера в 10:44
Думаю что эта ромашка и запятая еще будет неоднократно "остаться нельзя уволить"...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:43
Хави: Меня не должны уволить раньше ТХ.. Хе.. 🤭
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:23
Павел, Приветствую!!!
Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
23ny2muqxpwd
23ny2muqxpwd
вчера в 10:22
Вряд ли Хави всё же выпрут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 10:11
Там и те и те не сильно в адеквате. Лапорта оставляет Хави после первого же удачного отрезка, а Хави опять плющит на пресс-конференции, после матча с "Жироной" он опять не те таблетки съел и сказал, что в этом сезоне счёт на табло в матчах с "Реалом" и "Жироной" не соответствует игре.

Смешно, твоя команда пропускает 8 мячей за 2 матча от андердога и ты говоришь, что заслуживал победу. Но для Чави норм)
Capral
Capral
вчера в 10:07
За 8 мячей от Жироны, его не уволить надо, а на костер Святой Инквизиции отправить..
Позорище.
112910415
112910415
вчера в 10:01
могут, могут ...
не надо расслабляться !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:59
Я причём уверен, что так и будет.

Ввиду специфики выборов президентом "Барселоны" может быть только продувной тип, который обещает одно, а делает другое - в других клубах, например, президента выбирают владельцы или инвесторы на собрании, а в Каталонии ядро болельщиков голосует, отсюда и все обещания привезти Месси в мешке перед каждыми выборами.

Поэтому, как только у Эрнандеса пошёл хороший отрезок, Лапорта сразу решил подзаработать вистов и продлить его, ну а после того, как в итоге он через две недели после обещания довёл статистику до 8 пропущенных мячей от "Жироны" в двух матчах и четыре поражения в "Эль-Класико" подряд впервые с 1930 года, такой Эрнандес Лапорте уже вистов не добавит)

А Эрнандес сам виноват, надо было быть принципиальным, а теперь все знают, что его слова значения не имеют, да ещё его и выпнут))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:50
Скорее бы уж определились, не нервировали ни себя ни тренера...
Mediapunto
Mediapunto
вчера в 09:44
Считаю, что Хави поступит абсолютно правильно, если сейчас не станет по обоюдке расторгать контракт. Хотят избавиться - пусть платят неустойку. Нечего было уговаривать остаться. Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Mediapunto
Mediapunto
вчера в 09:42
56ы! Так долго уговаривали остаться, чтобы уволить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:38
Сага продолжается что ли? Все таки редкостные долбоящеры в руководстве Барсы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:37
Хах)
Типа это не ты ушел, а мы тебя уволили))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:36
Новая санта барбара
jgar8gdbqz3h
jgar8gdbqz3h
вчера в 09:31
Это будет продолжаться пока его не уволят
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