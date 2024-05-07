МЮ установил антирекорд клуба по числу поражений за один сезон АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел 13-е поражение в текущем сезоне в Английской Премьер-Лиге.
По информации источника, это худший показатель для клуба за один сезон АПЛ.
После 35 матчей МЮ занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка.
«Манчестер Юнайтед» потерпел 13-е поражение в текущем сезоне в Английской Премьер-Лиге.
По информации источника, это худший показатель для клуба за один сезон АПЛ.
После 35 матчей МЮ занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка.
теперь точно не узнают...!!!
теперь точно не узнают...!!!