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ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

МЮ установил антирекорд клуба по числу поражений за один сезон АПЛ

сегодня, 00:45

«Манчестер Юнайтед» потерпел 13-е поражение в текущем сезоне в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, это худший показатель для клуба за один сезон АПЛ.

После 35 матчей МЮ занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:12
Ну тут излишне что-то ещё комментрировать. Это лысое пятно на репутации клуба недостойно больше приближаться к раздевалке клуба, а не то что доигрывать сезон. Гнать и вещи выслать по почте с базы.
shur
shur
сегодня в 09:06
...ночью у голландца выросли волосы, это от нервного стресса,
теперь точно не узнают...!!!
112910415
112910415
сегодня в 08:51
это же постараться надо !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:30
Провальный сезон для МЮ. Единственный шанс скрасить его - это выиграть кубок Англии, но там в финале их ждет Сити, скорее всего очередной разгром получат.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:33
Совсем плохие дела в стане МЮ.
8qhx77bqk97n
8qhx77bqk97n
сегодня в 07:30
Теперь Хагу точно крышка
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:19
Роналду виноват
w5xwt99jwdzm
w5xwt99jwdzm
сегодня в 06:48
Такого слабого Манчестер Юнайтед давно не видели.
112910415
112910415
сегодня в 06:40
а ещё получится и улучшить !
49rqwp4ehd6f
49rqwp4ehd6f
сегодня в 05:24
Для травокурной физручины это явно не предел
ОПС
ОПС
сегодня в 03:57
Хоть и анти, но все таки рекорд. Пусть делают хоть какие то выводы.
pzpz8j34k7cg
pzpz8j34k7cg
сегодня в 03:23
Дайте лысому поработать!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 02:11
Летят не расправляя крылья
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:08
10Хаг пишет историю))
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