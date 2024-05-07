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Рахимов рассказал о продлении контракта с «Рубином»

вчера, 11:04

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом из Казани:

- У меня действующее соглашение с «Рубином».
- Но оно скоро закончится.
- Всё заканчивается.

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Все комментарии
h83qkqmb7x5n
h83qkqmb7x5n
вчера в 13:03
Продлят, можно не сомневаться.
112910415
112910415
вчера в 12:38, ред.
но что-то подсказывает : сотрудничество продолжится ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
В таких случаях обычно говорят
" - Ну , что будем продлевать...
- Конечно , будем!")))
А если серьёзно, Рубин в этом году является дебютантом РПЛ и его выступление в сезоне более , чем достойно. Но в любом случае решать этот вопрос будет клуб и сам Рахимов...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:49
Думаю если так пойдет и дальше , то продлят
3tqev34u5nwr
3tqev34u5nwr
вчера в 11:37
У него сейчас всё получается, Рубин на ходу
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Рассказал, это не значит буркнул одну фразу, это не рассказ. А где разговор о продлении?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Всё зависит от судьбы и итогов чемпа)
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