Рахимов рассказал о продлении контракта с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом из Казани:
- У меня действующее соглашение с «Рубином».
- Но оно скоро закончится.
- Всё заканчивается.
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом из Казани:
- У меня действующее соглашение с «Рубином».
- Но оно скоро закончится.
- Всё заканчивается.
" - Ну , что будем продлевать...
- Конечно , будем!")))
А если серьёзно, Рубин в этом году является дебютантом РПЛ и его выступление в сезоне более , чем достойно. Но в любом случае решать этот вопрос будет клуб и сам Рахимов...
" - Ну , что будем продлевать...
- Конечно , будем!")))
А если серьёзно, Рубин в этом году является дебютантом РПЛ и его выступление в сезоне более , чем достойно. Но в любом случае решать этот вопрос будет клуб и сам Рахимов...