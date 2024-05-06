Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

У ЦСКА худший результат по победам в чемпионате после 27 туров с 1997 года

вчера, 23:29

ЦСКА смог выиграть только 9 из 27 матчей в нынешнем сезоне РПЛ.

По данным Opta, это худший показатель для клуба после первых 27 туров чемпионата России с сезона-1997, тогда у команды было 8 побед. В том году москвичи заняли 12-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У МЮ — худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1977 года
Сегодня, 01:19
МЮ установил антирекорд клуба по числу поражений за один сезон АПЛ
Сегодня, 00:45
Паредес провёл юбилейный матч за «Рому»
05 мая Фото
Жиру забил 14 голов в чемпионате впервые с сезона 2015/16
05 мая
Кудус поставил рекорд по обводкам в нынешнем сезоне
05 мая
«Байер» установил новый клубный рекорд по количеству голов за сезон
05 мая
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 11:13
Согласен. Будем надеятся на межсезонье. Может что и поменяется в лучшую сторону.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:10
Что ли у ребят не хватает сил на концовку матча,подкачала физподготовка.
Интерес
Интерес ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 09:18
Хронически проваливаемые вторые таймы-это и есть физическая подготовка,прежде всего,а не настрой,как часто считают.Во втором тайме слабый физически центр полузащиты проседает,а оборона вообще не выдерживает напора даже аутсайдеров,стремящихся исправить положение первого тайма.Вани и Абосы не заменят Вернблумов.
Хотя,надо признать,проблема вторых таймов началась ещё при Вите,но он иногда в концовках вырывал победу(как сейчас "Урал").
la-respect0
la-respect0
сегодня в 09:18
Помню все восхваляли Федотова , какой он классный тренер ))
isamsn
isamsn ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:07
Вероятно за два сбора команду топ уровня не сколотить, однако физподготовку можно было бы и подтянуть.
Интерес
Интерес ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 08:59
Так это есть результат первого сезона,когда команды выдающихся специалистов полностью провела два тренировочных периода-летний и зимний!!!
И сразу сказалось мастерство...Вроде не бездельники,и могли бы жить,только нам вторые таймы бы взять и отменить.
isamsn
isamsn
сегодня в 08:42, ред.
В причинах такой скажем "стабильной " игры нужно разбиратся специалистам. Их может быть великое множество. Однако со стороны можно отметить неудачное распределение сил на весь матч из за недостаточной физической готовности, очень низкая реализация голевых моментов, ну и конечно отсутствие надёжной защитной линии способной отодвинуть игру от своих ворот.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:01
Гнать физрука и деспота Федотова из
ЦСКА, не просто так леги побежали в спартак и Динамо от него ..
112910415
112910415
сегодня в 06:42
что-то пошло совсем не так
v3fvpruwd45q
v3fvpruwd45q
сегодня в 04:38
Наверное это худший ЦСКА за все это время.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 