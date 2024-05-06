У ЦСКА худший результат по победам в чемпионате после 27 туров с 1997 года

ЦСКА смог выиграть только 9 из 27 матчей в нынешнем сезоне РПЛ.
По данным Opta, это худший показатель для клуба после первых 27 туров чемпионата России с сезона-1997, тогда у команды было 8 побед. В том году москвичи заняли 12-е место.
ЦСКА смог выиграть только 9 из 27 матчей в нынешнем сезоне РПЛ.
По данным Opta, это худший показатель для клуба после первых 27 туров чемпионата России с сезона-1997, тогда у команды было 8 побед. В том году москвичи заняли 12-е место.
Хотя,надо признать,проблема вторых таймов началась ещё при Вите,но он иногда в концовках вырывал победу(как сейчас "Урал").
Хотя,надо признать,проблема вторых таймов началась ещё при Вите,но он иногда в концовках вырывал победу(как сейчас "Урал").
И сразу сказалось мастерство...Вроде не бездельники,и могли бы жить,только нам вторые таймы бы взять и отменить.
И сразу сказалось мастерство...Вроде не бездельники,и могли бы жить,только нам вторые таймы бы взять и отменить.
ЦСКА, не просто так леги побежали в спартак и Динамо от него ..
ЦСКА, не просто так леги побежали в спартак и Динамо от него ..