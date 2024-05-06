У ЦСКА худший результат по победам в чемпионате после 27 туров с 1997 года

1715027396

вчера, 23:29

ЦСКА смог выиграть только 9 из 27 матчей в нынешнем сезоне РПЛ .

По данным Opta, это худший показатель для клуба после первых 27 туров чемпионата России с сезона-1997, тогда у команды было 8 побед. В том году москвичи заняли 12-е место.