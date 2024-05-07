Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам апреля

вчера, 11:56

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля.

На награду номинированы:

Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 5 матчей, 2-е место)

Владимир Слишкович, «Спартак» (7 очков, 3 матча, 4-е место)

Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (10 очков, 5 матчей, 6-е место)

Валерий Карпин, «Ростов» (10 очков, 5 матчей, 7-е место)

Сергей Игнашевич, «Балтика» (9 очков, 5 матчей, 13-е место)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноТюкавин признан игроком месяца в РПЛ
Сегодня, 11:09
ОфициальноПалмер стал лучшим игроком сезона в «Челси»
Сегодня, 00:16
ОфициальноПедро признан лучшим игроком «Зенита» по итогам апреля
Вчера, 19:30
Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке»
Вчера, 14:48
ОфициальноРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в апреле
06 мая
Уверенный Тюкавин и яркие иностранцы. Претенденты на звание лучшего игрока сезона в РПЛ
06 маяВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:03
Исходя чисто из соотношения сыграно - выиграно Слишкович безусловно лучший.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:42, ред.
Сергей Богданович Семак...лучший тренер всех апрелей...последних 6-ти лет....
Потому как завсегда первый...даже не выиграв 4 матча к ряду....
А приведённые специалисты...то подпрыгнут то присядут...никакого постоянства..)))
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 18:01
Валера
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:24
Хватит заниматься ерундой. Никому эти звания не нужны, в том числе и тренерам.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:46
У Мусаева, Осинькина и Карпина получается в среднем 2 очка за игру. У Слишковича 2,3 очка за игру, но всего три матча. Результат в целом лучше, но всю дистанцию он не добежал. Точнее, начал не со старта, поэтому оценивать его за 3 матча некорректно, у остальных 5. Ну и Игнашевича здесь добавили для количества, чтобы кандидатов было не 4, а 5. У Игнашевича в среднем получается 1,8 очка на игру, очевидно проигрывает тройке лидеров.

В этой категории я бы выбрал Карпина, Ростов продолжает играть хорошо и стабильно. Ни быки, ни крылья не имеют стабильности в игре и четкой тактики, Мусаев еще не переломил хребет Ивичевского горизонтального футбола, команда в стрессовой ситуации сама возвращается к нему. А Осинькин больше подстраивается под соперника, как и любой середняк, чем старается навязать свою игру и заставить соперника подстраиваться. Карпин же своим высоким прессингом просто затягивает удавку на шее, этой весной именно Ростов решает, как будет играть его соперник, не давая оппонентам пространства даже у их ворот.

Карпин, однозначно
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:56
Сливкович... организовал этот мясной сброд и заставил играть...
112910415
112910415
вчера в 13:33
можно Слишковичу
qdewbnmwykg4
qdewbnmwykg4
вчера в 13:06
Честно говоря никто не впечатлил.
drug01
drug01
вчера в 12:17
А я тоже за Балтику! Эх дали бы ему поработать!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:10
Игнашевич
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 