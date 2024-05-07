Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам апреля

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля.
На награду номинированы:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 5 матчей, 2-е место)
Владимир Слишкович, «Спартак» (7 очков, 3 матча, 4-е место)
Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (10 очков, 5 матчей, 6-е место)
Валерий Карпин, «Ростов» (10 очков, 5 матчей, 7-е место)
Сергей Игнашевич, «Балтика» (9 очков, 5 матчей, 13-е место)
В этой категории я бы выбрал Карпина, Ростов продолжает играть хорошо и стабильно. Ни быки, ни крылья не имеют стабильности в игре и четкой тактики, Мусаев еще не переломил хребет Ивичевского горизонтального футбола, команда в стрессовой ситуации сама возвращается к нему. А Осинькин больше подстраивается под соперника, как и любой середняк, чем старается навязать свою игру и заставить соперника подстраиваться. Карпин же своим высоким прессингом просто затягивает удавку на шее, этой весной именно Ростов решает, как будет играть его соперник, не давая оппонентам пространства даже у их ворот.
Карпин, однозначно
В этой категории я бы выбрал Карпина, Ростов продолжает играть хорошо и стабильно. Ни быки, ни крылья не имеют стабильности в игре и четкой тактики, Мусаев еще не переломил хребет Ивичевского горизонтального футбола, команда в стрессовой ситуации сама возвращается к нему. А Осинькин больше подстраивается под соперника, как и любой середняк, чем старается навязать свою игру и заставить соперника подстраиваться. Карпин же своим высоким прессингом просто затягивает удавку на шее, этой весной именно Ростов решает, как будет играть его соперник, не давая оппонентам пространства даже у их ворот.
Карпин, однозначно