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«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании сезона

вчера, 20:22

«Вест Хэм» сообщил о том, что главный тренер Дэвид Мойес по окончании сезона покинет клуб по обоюдному согласию сторон.

Летом истечёт контракт специалиста с лондонской командой.

Рулевой возглавлял «молотобойцев» с декабря 2019 года. С ним «Вест Хэм» доходил до полуфинала Лиги Европы (2021/22), а также побеждал в Лиге конференций в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:19
Пфф. В Тушино на экране стадиона уже готовятся пускать трейлер Хулиганов зеленой улицы :)
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:12
Это можно было делать по итогу прошлого сезона и не тянуть еще целый год
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:17
Не совсем уж провально для Мойеса, проработал долго, в АПЛ в этом году получше, чем в прошлом году. И Лигу Конференций даже выиграл.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:14
Он многое дал молотобойцам, а самое главное - трофей
Удачи шотландцу в дальнейшем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:12
можно забрать тренера из Эвертона, но нельзя забрать Эвертон из тренера
самый слабый тренер в МЮ.
Тен Хаг выглядит королем. по крайне мере, голландец с решительным характером.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:36
Нормальная тренерская ротация...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:36
Жаль манчестерского физрука-пенсионера, нелегко будет найти новый клуб)
Гость
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