«Вест Хэм» сообщил о том, что главный тренер Дэвид Мойес по окончании сезона покинет клуб по обоюдному согласию сторон.
Летом истечёт контракт специалиста с лондонской командой.
Рулевой возглавлял «молотобойцев» с декабря 2019 года. С ним «Вест Хэм» доходил до полуфинала Лиги Европы (2021/22), а также побеждал в Лиге конференций в прошлом сезоне.
самый слабый тренер в МЮ.
Тен Хаг выглядит королем. по крайне мере, голландец с решительным характером.
самый слабый тренер в МЮ.
Тен Хаг выглядит королем. по крайне мере, голландец с решительным характером.