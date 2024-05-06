«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по окончании сезона

1715016143

вчера, 20:22

«Вест Хэм» сообщил о том, что главный тренер по окончании сезона покинет клуб по обоюдному согласию сторон.

Летом истечёт контракт специалиста с лондонской командой.

Рулевой возглавлял «молотобойцев» с декабря 2019 года. С ним «Вест Хэм» доходил до полуфинала Лиги Европы (2021/22), а также побеждал в Лиге конференций в прошлом сезоне.