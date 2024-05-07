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У МЮ — худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1977 года

сегодня, 01:19

«Манчестер Юнайтед» пропустил 81 гол во всех турнирах в текущем сезоне.

По данным источника, это худший результат клуба с кампании 1976/77, когда у команды было такое же количество пропущенных мячей.

Также МЮ установил антирекорд по числу поражений за один сезон АПЛ в своей истории.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:10
Худший результат по пропущенным голам. Но при этом один из самых дорогих киперов в истории футбола и один из самых дорогих защитников в истории футбола ( я про Магу).
А ещё недотренер, который судя по всему за каждое недобытое очко в чемпионате расплачивается своим. Иначе сложно объяснить, почему он до сих пор в структуре клуба.

Когда сезон упущен, самое время для экспериментов, но тугодумы и толстосумы из клуба не хотят двигаться и мыслить. Поставьте тренера дубля главным . Дайте шанс человеку. Поставьте Флетчера, Кина, Невилла, Фердинанда, да хоть кого.
Какая разница, с каким тренером 4-0 влетать середнякам?
А так, будет встряска, будет возможность безболезненно для результатов проверить нового специалиста в деле, дать шанс одной из легенд клуба.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:25
Этот финал комментировал Н.Н.Озеров. Сразу после финального свистка, тренер Динамо А.А.Севидов выбежал на поле и поздравил динамовцев. А, Миша Гершкович поцеловал кубок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всю игру помню, как будто вчера играли...

Да, Дружище- за этих людей стоило болеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:20
Вот, ты не можешь, чтобы меня не расстроить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой любимый футбольный год в роДном Динамо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все эти фотки у меня есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, всё очень душевно и всё перед глазами по сей день!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:52
...гутен морген, а в Гадюкино - снега, Столица белоснежная!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:51
...хороший год...!
m62szuc2fq79
m62szuc2fq79
сегодня в 08:49
Зато теперь следующий сезон ожидается, что будет лучше этого.
tk78uv7pkprf
tk78uv7pkprf
сегодня в 08:47
Жаль до юбилейной сотни вряд ли дотянут.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:40
МЮ надо чтото менять,иначе такие рекорды не закончатся!
112910415
112910415
сегодня в 08:31
что скажет талантливый тренер ?
lotsman
lotsman
сегодня в 08:05
У всех бывают спады и падения.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:57
Летом нужно руководству все кардинально менять .... иначе будет еще хуже.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:51
Как кобылу накормишь , так она и поедет ☝️😉
Capral
Capral
сегодня в 06:46
В том сезоне феерил К.Киган и его Ливерпуль!!! До сих пор храню статью, с интервью Кигана в еженедельнике "Футбол-Хоккей".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:11
Хуже только вылет из апл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:45
Нужно искать тренера, умеющего поставить оборону...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:00
Рекорды нужно обновлять периодически...
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