У МЮ — худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1977 года

«Манчестер Юнайтед» пропустил 81 гол во всех турнирах в текущем сезоне.
По данным источника, это худший результат клуба с кампании 1976/77, когда у команды было такое же количество пропущенных мячей.
Также МЮ установил антирекорд по числу поражений за один сезон АПЛ в своей истории.
А ещё недотренер, который судя по всему за каждое недобытое очко в чемпионате расплачивается своим. Иначе сложно объяснить, почему он до сих пор в структуре клуба.
Когда сезон упущен, самое время для экспериментов, но тугодумы и толстосумы из клуба не хотят двигаться и мыслить. Поставьте тренера дубля главным . Дайте шанс человеку. Поставьте Флетчера, Кина, Невилла, Фердинанда, да хоть кого.
Какая разница, с каким тренером 4-0 влетать середнякам?
А так, будет встряска, будет возможность безболезненно для результатов проверить нового специалиста в деле, дать шанс одной из легенд клуба.
А ещё недотренер, который судя по всему за каждое недобытое очко в чемпионате расплачивается своим. Иначе сложно объяснить, почему он до сих пор в структуре клуба.
Когда сезон упущен, самое время для экспериментов, но тугодумы и толстосумы из клуба не хотят двигаться и мыслить. Поставьте тренера дубля главным . Дайте шанс человеку. Поставьте Флетчера, Кина, Невилла, Фердинанда, да хоть кого.
Какая разница, с каким тренером 4-0 влетать середнякам?
А так, будет встряска, будет возможность безболезненно для результатов проверить нового специалиста в деле, дать шанс одной из легенд клуба.
Да, Дружище- за этих людей стоило болеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Да, Дружище- за этих людей стоило болеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋