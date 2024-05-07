Гвардиола не собирается возвращаться в «Баварию»

Агентство, представляющее интересы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, прокомментировало слухи о том, что испанец может возглавить «Баварию».
«Бавария» в сердце у Гвардиолы, но он не собирается покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он счастлив в этом клубе, у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» — это не вариант для Пепа.
Напомним, что Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
Мбаппе самородок и суперзвезда, тут без комментариев.
Ты ещё скажи, что Стоунз из Эвертона, косяпоривший в первые сезоны за Сити был готовым игроком под ЛЧ) Или деревенщина и алкаш Грилиш? Переплата по большей части была связана с английском паспортом) Доку тоже был супер крутым? Просто бегунок был, пока мысль не привнесли в его голову)
И всяких Жезусов понакупали мощных)))
Мбаппе самородок и суперзвезда, тут без комментариев.
Ты ещё скажи, что Стоунз из Эвертона, косяпоривший в первые сезоны за Сити был готовым игроком под ЛЧ) Или деревенщина и алкаш Грилиш? Переплата по большей части была связана с английском паспортом) Доку тоже был супер крутым? Просто бегунок был, пока мысль не привнесли в его голову)
И всяких Жезусов понакупали мощных)))