Гвардиола не собирается возвращаться в «Баварию»

Агентство, представляющее интересы главного тренера «Манчестер Сити» , прокомментировало слухи о том, что испанец может возглавить «Баварию».

«Бавария» в сердце у Гвардиолы, но он не собирается покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он счастлив в этом клубе, у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» — это не вариант для Пепа.