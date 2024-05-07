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Гвардиола не собирается возвращаться в «Баварию»

вчера, 12:12

Агентство, представляющее интересы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, прокомментировало слухи о том, что испанец может возглавить «Баварию».

«Бавария» в сердце у Гвардиолы, но он не собирается покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он счастлив в этом клубе, у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» — это не вариант для Пепа.

Напомним, что Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:57
Да, да- именно он, не будем углубляться. Хотел песню спеть про славное море, но не буду...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:55
Ну видишь, ни у Гварда, ни у Карла Великого- незаладилось, толком в Баварии и оба- там не задержались. А причина одна- менталитет немецкого футбола, в частности- Баварии. Даже Тухель, уже будучи представителем немецкой нации не вписался в баварский футбол. А почему? Всё очень просто: мечтатели и эсперементаторы, коим, Томас безусловно является- здесь не в почёте.

Тухель хотел привнести, свой, французский опыт в Баварию и просчитался. Он не учел главного: Франция, всегда была более изысканой страной, чем Германия и с большим креативом, даже историческим. Франция, долгие годы была законодателем мод на разных уровнях, а Германия нет, всегда- строгая во всем, педантичная и в футболе, в частности.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:41
...и у меня всё таки, какой то определённый комплекс зародился, по мне сильнейшие футбольные клубы должны тренеровать родные специалисты, язык,традиции, да в конце концов они мыслить дожны одинакого, есть,спать,отдыхать! Вот тогда и результат на лицо!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
...да, насчёт Франца, тонко подмеченно, кто несведущий, это факт...!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
Приветище, Дружище!!!
Нет, это не он, другой, но не будем об этом. На Рона вылил грязь? Ну, Дружище, здесь есть такие, которые систематически оскорбляют Генильного футболиста. Ладно, БОГ с ними. Снег у вас? У нас снега нет, но прохладно и как обычно- сырость патологическая...

Что касаемо Гварда, то да, он и начал лепить из Баварии еще одну Барселону, что и стало главным недовольством руководства клуба. Неудачи в ЛЧ, смешное немецкое произношение и тд. Это только кажется, что незнание языка может пройти мимо или смешно на нем говорить. Ничего подобного. Если тренер, пусть даже такой продвинутый как Гвард, неумело говорит на немецком- для клуба, тем более такого как Бавария- это крайне неприемлемо, насмешки- здесь недопустимы!!!

Что касается его увольнения, то не все знают, что много лет, "серым кардиналом" Баварии являлся именно Ф.Беккенбауэр. Без него, ни одно решение не проходило. Он- легенда клуба, с колосальными футбольными связями. Если М.Баслер был всеобщим любимцем в Германии, то Кайзер Франц- был символом немецкого футбола!!!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:19
Я не деспот и не тиран, и не навязываю свои взгляды. Но парень начал грубить и оскорблять, что в приличном обществе недопустимо- за что и был справедливо наказан. Еще раз тебе говорю- все эти источники, в той или иной степени- ненадежны, только по одной причине- это перепечатки и часто, с неправильным переводом... Я очень часто читаю в смартфоне переведенную информацию, но заходя на сайт клуба, вижу ошибки в переводе.

Спасибо за ответ. Не смею больше беспокоить.)))
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06
Плохое воспитание, видимо, заключалось в несогласии с твоей точкой зрения и отстаивании своей. Во всех источниках указано, что Гвардиола отработал контракт полностью и не захотел продлевать, потому что намеревался покорить АПЛ. И только ты утверждаешь, что его уволили и везде перевод кривой. Кому верить: престижным СМИ, которые дорожат своей репутацией или одному человеку, живущему в Германии? Следуя твоей логике, если тебя что-то интересует в России, спрашивай у меня, а не читай СМИ,

Если ЛЧ было бы легко выиграть, то каждый стал бы победителем. На деле, только Анчелотти имеет больше побед в ЛЧ, чем Пеп. Считать период Пепа в Баварии провал только потому, что он не выиграл ЛЧ, глупо. Карло не выиграл ЛЧ с Баварией и ПСЖ. Получается, он дно?
Capral
Capral ответ Elliada_ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:51
Юноша, которого забанили- вел себя некорректно по отношении к старшим и видимо был плохо воспитан. Это первое. Второе, я всегда призывал россиян живущих в России учить языки, в данном случае- немецкий, чтобы не пользоваться перепечатками, слухами и тд., а заходить на офсайт Баварии и читать непосредственно немецкую прессу. Меня всегда бесит, когда люди не владеющие немецким, не живущие в Германии, делают вид, что знают больше тех, кто действительно имеет информацию, как говорится из первых рук.

Что касается тебя, то у меня нет никакого желания тебя раскручивать на комменты. Общих тем у нас нет, интересов также, поэтому- успокойся, больше не потревожу. Но на вопрос, ты так и не ответил. Впрочем и не обязательно.

Желаю здравствовать.
Elliada_
Elliada_ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:40
У Анчелотти был год. Этого мало? Да и после Барселоны приемники Пепа ничего не показали. Ладно Виланова был болен, но Мартино провалился.

К чему вот это нужно, чтобы Пеп переходил в какой-то середняк, чтобы кому-то что-то доказать? Анчелотти тренировал Эвертон. И что он доказал? Лучшие в лучших клубах. В середняк пойдет только тот, у кого в топ-клубе ничего не получается.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:26
А почему Гвард не выиграл ЛЧ в Баварии за три года? Это тоже было одним из факторов недовольства руководства Баварии.
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:57
После тики таки Пепа, Анчи надо было время чтобы под корень всё поменять. Я бы очень хотел чтобы Пеп возглавил перспективную добротную команду, на подобии Астон Виллы, Баера, чтобы посмотреть действительно ли он так хорош. Просто каждый клуб который он возглавлял был и так лучшим в своем чемпионате и без него
Elliada_
Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:41
Вот-вот. Смешно, что некоторые считают, что иметь дорогой состав это залог успеха. Пусть покажут результаты "галактикос" или сборной Англии. А их нет. Как говорится: "Стадо баранов во главе со львом - львы, а стадо львов во главе с бараном - бараны!" Можно иметь самый дорогой состав в истории, но если их возглавляет "баран", им ничего не светит.
Elliada_
Elliada_ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:35
К твоему сведению, после ухода Пепа из Баварии главным тренером стал Анчелотти, которого уволили через год после назначения. По твоей логике Карло должно было быть легко в Баварии, но почему у него ничего не получилось с тем же "мощным составом", что был у Пепа?
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:16
Соглашусь. Вы конечно лучше знаете, Ваш нынешний клуб и работу Гварда.
allemz
allemz ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Они были топчиками одного сезона, а не звёздами в привычном понимании. Конкретный пример. Помнишь Монако образца 2016 года? Всю команду растащили за приличные суммы. Судьба этих "топчиков" тебе известна? Лемар за 80 лямов уходил к Симеоне. Где он?) Где Бакайоко за 60, ушедший в Челси?) Бернарду неприметный диспетчер, ушел в Сити за 65)) И кто он сейчас?)
Мбаппе самородок и суперзвезда, тут без комментариев.

Ты ещё скажи, что Стоунз из Эвертона, косяпоривший в первые сезоны за Сити был готовым игроком под ЛЧ) Или деревенщина и алкаш Грилиш? Переплата по большей части была связана с английском паспортом) Доку тоже был супер крутым? Просто бегунок был, пока мысль не привнесли в его голову)
И всяких Жезусов понакупали мощных)))
Маг_тм
Маг_тм ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:10
Всем согласен что ты написал, но.. все игроки которых ты перечислил, были топчиками до перехода в МС, и были куплены за огромные деньги) единственное Родри не так силен был.
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:07
Вряд ли бы сейчас лепил вторую Барселону в Мюнхене. Он ещё три года назад в Сити отошёл от этой идеи, убрал все лишнее и добавил больше силового футбола
allemz
allemz ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:02, ред.
С чего Вы взяли, что Вам кто-то обязан? Дорогой состав - необязательно мощный. Мощной становится, когда тренер соберет правильно электромотор. Моур вроде великий, но с лярдами ничего не сделал, хотя мол с Порту ЛЧ выиграл и что? Опыт как-то помог ему с большими клубами? Его отовсюду поувольняли и как щенок метается, не доверяют ему большие бюджеты. Лысого шарлатана ещё ни разу за его карьеру не просили на выход.
Мощный состав, вероятно, в Вашем понимании у команды, в которой играют Месси, Неймар и Мбаппе. Где все их тренеры? ПСЖ кайфовал с ними в ЛЧ? Думаете Родри сразу топчиком стал? Стоунз? Уокер? Доку? Грилиш? Кто они все? Они все нарабатывали футбольную мысль в Сити, при тренере стали звеньями.
Раз Пепу доверяют большие бюджеты, это не значит, что он непременно должен брать ЛЧ, у него арсенал просто шире, чтобы применять свои идеи. Меня он бесил три года назад, но с тех пор это уже другой тренер
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:47
После того как его турнули из Мюнхена, только неуважающий себя человек вернётся. И вообще, зачем ему снова смешить людей, своим немецким произношением. И снова лепить из немецкой истории вторую Барселону? Правильно сделал, что отказал. Вообще, не встречал я, на оф.сайте Баварии, ничего похожего. Возможно- только слухи...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:28
Зачем ему тонущая Бавария? Мне нравится Гвардиола как тренер, и я считаю его одним из лучших, но черт возьми, в трех клубах которые он тренировал, составы были настолько мощными, что не понятно, насколько Каталонец внес вклад в их победах. Барса (лучший состав за всю существование клуба, просто попал в золотые времена). Бавария (очень мощный состав, который и без помощи Пепа выигрывал в Германии) МС ( клуб в который млрды $ втюхали шейхи, и накупили 2 классных состава) МС в последние 3-4 года в пике своих возможностей, но что они выиграли за пределами Англии? Один раз ЛЧ. Вон Анчи со всеми проблемами Реала, с перестройкой всей команды, 3 раза выбил МС с турнира и один раз выиграл ЛЧ, и еще в шаге от финала. МС обязан был в последние 3-4 года выигрывать ушастого с таким составом. Но в больших матчах Пеп как тренер ничего такого не показывает.
112910415
112910415
вчера в 12:21
ничто не зовёт, не манит Пепа в Мюнхен !..
сердце его не бьётся радостно от воспоминаний ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
Там уже ловить нечего...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:13
Уходя- уходи. Классика...
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