Хавбек «Рубина» Безруков пошутил о своём отменённом голе в матче с ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) пошутил на тему своего отменённого гола.
Пацаны, последняя шутка на сегодня. Как можно было отменить мой гол, если у меня фамилия Безруков?
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) пошутил на тему своего отменённого гола.
Пацаны, последняя шутка на сегодня. Как можно было отменить мой гол, если у меня фамилия Безруков?
В народный обозреватель его!!)) которого уже нет, к сожалению ((
В народный обозреватель его!!)) которого уже нет, к сожалению ((