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Хавбек «Рубина» Безруков пошутил о своём отменённом голе в матче с ЦСКА

сегодня, 00:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) пошутил на тему своего отменённого гола.

Пацаны, последняя шутка на сегодня. Как можно было отменить мой гол, если у меня фамилия Безруков?

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 13:32
У нас судьи атеисты.
isamsn
isamsn
сегодня в 11:16
Мог бы сказать что это рука бога.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:18
Мне такой матч - понравился..
Сп62
Сп62
сегодня в 09:43, ред.
Теперь пенальти за игру рукой точно не поставят. А на отмененённый гол надо вообще писать апелляцию.
Интерес
Интерес ответ v6736zbsfpmk (раскрыть)
сегодня в 09:22
Таких много.Бери каждого третьего и меняй паспорт!
Интерес
Интерес
сегодня в 09:21
Видимо,Файзуллаев в переводе на русский с узбекского-Головастый.
112910415
112910415
сегодня в 09:19
бесконечно остроумный парень )
cska1948
cska1948
сегодня в 09:16
А как Безруков может забить гол рукой? Вот поэтому и отменили. Так что меняй фамилию, хотя бы на Рукастый.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:12
Как ему лайк поставить?)
В народный обозреватель его!!)) которого уже нет, к сожалению ((
ypudzu62r8ny
ypudzu62r8ny
сегодня в 07:56
Этот шутник никак не уймётся
v6736zbsfpmk
v6736zbsfpmk
сегодня в 06:44
А если еще и Безногов...
112910415
112910415
сегодня в 06:41
хи-хи
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:15
Юморист,)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
С юмором у парня всё нормально.
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