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МЮ и Моуриньо согласовали условия нового контракта

17 января 2018, 00:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и тренер договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года. По слухам, в новом трудовом договоре будет пункт, который позволит сторонам пролонгировать рабочие отношения еще на сезон — до 2022 года.

Как утверждает источник, португалец в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, это видится формальностью.

Ранее наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Антон за MU
Антон за MU
17 января 2018 в 09:34
ВОТ ЭТО ЖЕСТЬ !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 января 2018 в 07:10
Ни к чему это. Но второго САФ к сожалению нет (.
Павел Молочный
Павел Молочный ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
17 января 2018 в 06:56
Поправили, спасибо.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
17 января 2018 в 06:43
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и игрок договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года
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когда это Моуриньо игроком стал...)))))
Mr_Tim
Mr_Tim
17 января 2018 в 06:37
Не рано ли контракты переподписывать? середина сезона токо...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января 2018 в 05:38
Жаль такой славный клуб
YNWA
YNWA
17 января 2018 в 00:37
Отлично.
bexxx
bexxx
17 января 2018 в 00:35
Не стоит ох как не стоит
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