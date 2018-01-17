МЮ и Моуриньо согласовали условия нового контракта

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17 января 2018, 00:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и тренер договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года. По слухам, в новом трудовом договоре будет пункт, который позволит сторонам пролонгировать рабочие отношения еще на сезон — до 2022 года.

Как утверждает источник, португалец в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, это видится формальностью.

Ранее наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».