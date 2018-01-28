Гаттузо: «Гол Кутроне не стоило засчитывать»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча 22-го тура Серии А, в котором его команда обыграла «Лацио», признался, что арбитр не должен был засчитывать гол авторства Патрика Кутроне, забитый рукой:

«Мы рады, ведь обыграли классную команду. Благодарю парней за чудесное выступление.

Честно говоря, сперва мне показалось, что Кутроне сыграл головой. Но, увидев повтор с другого ракурса, понял, что этот гол не стоило засчитывать. Однако не стоит сводить все к одному эпизоду. Шансов было много, и порой нам сопутствовала удача.

Мне не нравится, когда после каждой хорошей игры говорят о том, что это стало поворотной точкой для „Милана“. Нам нужно двигаться вперед шаг за шагом, матч за матчем».