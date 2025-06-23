«Интер» продал сына Станковича «Венеции»

Сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича официально перешёл из «Интера» в «Венецию».
По информации инсайдеров, венецианский клуб активировал опцию покупки 22-летнего голкипера Филипа Станковича за 2 млн евро. К тому же «Интер» получит 50% от возможной перепродажи игрока.
В сезоне-2024/25 Филип сыграл 16 матчей за «Венецию» на правах аренды.
Самый младший сын Станковича играет в швейцарском «Люцерне».
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