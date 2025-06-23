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«Интер» продал сына Станковича «Венеции»

вчера, 14:24

Сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича официально перешёл из «Интера» в «Венецию».

По информации инсайдеров, венецианский клуб активировал опцию покупки 22-летнего голкипера Филипа Станковича за 2 млн евро. К тому же «Интер» получит 50% от возможной перепродажи игрока.

В сезоне-2024/25 Филип сыграл 16 матчей за «Венецию» на правах аренды.

Самый младший сын Станковича играет в швейцарском «Люцерне».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:05
Теперь кто бы Деяна купил.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 16:24
Да уж..заголовок такой как будто времена рабства совсем не прошли...
dsw69gqe3k42
dsw69gqe3k42
вчера в 15:47
Скоро в спартаке оба сына играть будут под руководством Истерички.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38
Продать сына... это кощунство...
Эх заголовок...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:03
Чего то раскидало парней по командам непонятным....
Папа не может сыновей нормально трудоустроить ???
В Москве....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Если честно, то заголовок звучит несколько жутковато...)))
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