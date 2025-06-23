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Беллингем пропустит около трёх месяцев после операции

вчера, 15:09

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему предстоит операция на плече.

Его прооперируют после окончания Клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США, завершится 13 июля. По данным инсайдеров, англичанин будет восстанавливаться от 3 до 4 месяцев.

Сам Беллингем уже прокомментировал эту информацию в своём недавнем интервью.

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Беллингем прооперирует плечо после окончания Клубного чемпионата мира
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Все комментарии
5dq8dknbd7ya
5dq8dknbd7ya
вчера в 20:00
Зато потом, как восстановится, как ворвётся, тем более, что это плечё, а не ноги
msrr8ybr52x6
msrr8ybr52x6
вчера в 19:59
здоровья, Джуд!
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:01, ред.
Если бы не амбиции и жадность Переса, Джуд уже восстанавливался бы после операции, и скорее всего к началу сезона уже был бы полностью готов. Как правильно заметил Маг_тм, после последнего поражения от Барселоны 11 мая, остальные матчи уже не имели никакого турнирного значения, так как Ла Лига была проиграна именно в очной встрече с каталонцами. И если бы Джуд сразу после этой игры лег бы на операцию, то уже к середине августа - началу сентября полностью восстановился бы, и был в строю. Но Пересу маячили большие призовые КЧМ, ради которых он решил любой ценой их добиться.

Вот только скорее всего Реал и КЧМ не выиграет, так как команда сейчас находится в стадии глобального перестроения, и в добавок Реал в первые 2-3 месяца сезона потеряет ключевого игрока в лице Беллингема.

И окажется Перес как та бабка из известной сказки, у разбитого корыта. А вместе с ним, к сожалению, и все болельщики "Мадрида".
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:36
Надо было после поражения от Барсы сразу оперировать. Остальные матчи не важные
Capral
Capral
вчера в 15:30, ред.
Только вчера я говорил, что можно быть внешне крупным и здоровым мужиком, но при этом иметь скрытые проблемы со здоровьем... Вспоминаю киевлянина О.Лужного, который не выдержал нагрузок Лобановского и получил двухстороннюю грыжу, после чего, постоянно чувствовал недомогания и не смог благополучно завершить карьеру. А ведь Олег был физически не менее здоровенный, чем Джуд.
Три месяца не самый большой срок, но если есть проблемы со здоровьем- это настораживает, тем более, как говорит Беллингем, его, эта неприятность беспокоит давно...
Гость
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