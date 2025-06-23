Беллингем пропустит около трёх месяцев после операции

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вчера, 15:09

Полузащитнику мадридского «Реала» предстоит операция на плече.

Его прооперируют после окончания Клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США , завершится 13 июля. По данным инсайдеров, англичанин будет восстанавливаться от 3 до 4 месяцев.

Сам Беллингем уже прокомментировал эту информацию в своём недавнем интервью.