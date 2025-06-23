Беллингем пропустит около трёх месяцев после операции

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему предстоит операция на плече.
Его прооперируют после окончания Клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США, завершится 13 июля. По данным инсайдеров, англичанин будет восстанавливаться от 3 до 4 месяцев.
Сам Беллингем уже прокомментировал эту информацию в своём недавнем интервью.
Три месяца не самый большой срок, но если есть проблемы со здоровьем- это настораживает, тем более, как говорит Беллингем, его, эта неприятность беспокоит давно...
Три месяца не самый большой срок, но если есть проблемы со здоровьем- это настораживает, тем более, как говорит Беллингем, его, эта неприятность беспокоит давно...
Вот только скорее всего Реал и КЧМ не выиграет, так как команда сейчас находится в стадии глобального перестроения, и в добавок Реал в первые 2-3 месяца сезона потеряет ключевого игрока в лице Беллингема.
И окажется Перес как та бабка из известной сказки, у разбитого корыта. А вместе с ним, к сожалению, и все болельщики "Мадрида".
Вот только скорее всего Реал и КЧМ не выиграет, так как команда сейчас находится в стадии глобального перестроения, и в добавок Реал в первые 2-3 месяца сезона потеряет ключевого игрока в лице Беллингема.
И окажется Перес как та бабка из известной сказки, у разбитого корыта. А вместе с ним, к сожалению, и все болельщики "Мадрида".