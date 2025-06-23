Фати пройдёт медобследование для «Монако» уже на этой неделе

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может совсем скоро оказаться в «Монако».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа. Как сообщалось ранее, сам футболист уже согласился на переход. Игрок должен пройти медосмотр перед трансфером во французский клуб уже на этой неделе.
В минувшем сезоне Фати сыграл 6 матчей в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.
все о нем знают только по слухам больше.лично на меня он НИКАКОГО впечатления не произвел. ОБЫЧНЫЙ. абсолютно.монако зря его берет,я считаю
все о нем знают только по слухам больше.лично на меня он НИКАКОГО впечатления не произвел. ОБЫЧНЫЙ. абсолютно.монако зря его берет,я считаю