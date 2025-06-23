Фати пройдёт медобследование для «Монако» уже на этой неделе

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вчера, 14:39

Нападающий «Барселоны» может совсем скоро оказаться в «Монако».

По информации инсайдера , клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа. Как сообщалось ранее, сам футболист уже согласился на переход. Игрок должен пройти медосмотр перед трансфером во французский клуб уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Фати сыграл 6 матчей в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.