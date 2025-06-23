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Фати пройдёт медобследование для «Монако» уже на этой неделе

вчера, 14:39

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может совсем скоро оказаться в «Монако».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа. Как сообщалось ранее, сам футболист уже согласился на переход. Игрок должен пройти медосмотр перед трансфером во французский клуб уже на этой неделе.

В минувшем сезоне Фати сыграл 6 матчей в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:15
Удачи в новом клубе. И больших побед. Сперва докажи что ты ещё футболист.
Датак
Датак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:14
а какой он - его уровень?
все о нем знают только по слухам больше.лично на меня он НИКАКОГО впечатления не произвел. ОБЫЧНЫЙ. абсолютно.монако зря его берет,я считаю
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:03
Не подняться ему на прежний уровень
drug01
drug01
вчера в 14:41
Давай проходи медицину эдем в составе
Гость
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