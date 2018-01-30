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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Черчесов: «Конечно, сборная России хочет попасть в элиту Лиги Наций»

сегодня, 01:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Футбол России» отметил, что не волновался во время жеребьёвки Лиги Наций. Напомним, соперниками россиян в лиге B станут национальные команды Швеции и Турции.

«Не знаю, как другие, но мы на жеребьёвках себя спокойно чувствуем. Волноваться нужно, когда сам что-то должен сделать. А когда от тебя ничего не зависит, ты принимаешь то, что достаётся, и начинаешь спокойно готовиться. Мы приняли информацию, что играем со Швецией и Турцией. 

Я, наверное, больше всего знаю, что такое искать контрольные матчи. Если бы этот турнир уже был, не было бы вопросов, с кем и когда нам играть. А сейчас мы сами себе команды искали. Отдадим РФС должное: соперники были великолепные.

Нынешний турнир – вроде и контрольные матчи, но есть соревновательная подоплека. Мы во втором дивизионе, конечно, хотим попасть в элиту».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Основная задача не оеазаться в серии С.
eaguar
eaguar
сегодня в 02:52
удачи
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:36
Выйдет ли Россия в дивизион С? Это конфиденциальная информация.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:28
Как-то меня пугает ССЧ. То идем пошагово, главное ЧМ, теперь в элиту лиги наций.... Нам на выход из группы надеяться, или сразу на 1/2?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:26
Попрошу повторить и помедленнее...))
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