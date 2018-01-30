Черчесов: «Конечно, сборная России хочет попасть в элиту Лиги Наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Футбол России» отметил, что не волновался во время жеребьёвки Лиги Наций. Напомним, соперниками россиян в лиге B станут национальные команды Швеции и Турции.

«Не знаю, как другие, но мы на жеребьёвках себя спокойно чувствуем. Волноваться нужно, когда сам что-то должен сделать. А когда от тебя ничего не зависит, ты принимаешь то, что достаётся, и начинаешь спокойно готовиться. Мы приняли информацию, что играем со Швецией и Турцией.

Я, наверное, больше всего знаю, что такое искать контрольные матчи. Если бы этот турнир уже был, не было бы вопросов, с кем и когда нам играть. А сейчас мы сами себе команды искали. Отдадим РФС должное: соперники были великолепные.

Нынешний турнир – вроде и контрольные матчи, но есть соревновательная подоплека. Мы во втором дивизионе, конечно, хотим попасть в элиту».