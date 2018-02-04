13-летний футболист «Альсиры» трагически скончался во время матча

Согласно данным из прессы, 13-летний футболист «Альсиры» Начо Барбера трагически скончался во время матча юношеских команд.



Сообщается, что у молодого парня внезапно заболело сердце, его доставили в больницу, однако попытки врачей спасти его жизнь были безуспешны. Ранее у ребенка не было признаков сердечного заболевания до его неожиданной смерти.



Пресс-служба клуба заявила, что все игры, запланированные на оставшуюся часть выходных, были отменены.



«Альсира» выступает в четвертом по значимости футбольном дивизионе Испании.



Чтобы помнили. Смерть на футбольном поле