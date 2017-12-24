Главный тренер «Валенсии» попал в больницу после ДТП с кабаном

Главный тренер «Валенсии» Марселино угодил в автомобильную аварию.

Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить там Рождество. На 125-м км трассы, которая соединяет Логроньо и Бильбао, наставник потерял контроль над управлением машины, когда из леса выскочил дикий кабан и врезался в транспортное средство.

Марселино был доставлен в больницу, где прошел осмотр. Когда стало понятно, что здоровью тренера ничего не угрожает, он был отпущен сотрудниками госпиталя домой.

Ранее Марселино заявил, что «Валенсия» не сумеет выиграть Ла Лигу.