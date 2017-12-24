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Главный тренер «Валенсии» попал в больницу после ДТП с кабаном

сегодня, 14:18

Главный тренер «Валенсии» Марселино угодил в автомобильную аварию.

Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить там Рождество. На 125-м км трассы, которая соединяет Логроньо и Бильбао, наставник потерял контроль над управлением машины, когда из леса выскочил дикий кабан и врезался в транспортное средство.

Марселино был доставлен в больницу, где прошел осмотр. Когда стало понятно, что здоровью тренера ничего не угрожает, он был отпущен сотрудниками госпиталя домой.

Ранее Марселино заявил, что «Валенсия» не сумеет выиграть Ла Лигу.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:21
Надеюсь это был Маловар...
Ерден
Ерден
сегодня в 16:25
Ну Валера, слов нет...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:19
надо же так умудриться
Saang
Saang
сегодня в 16:11
Казалось бы - при чем здесь Спартак...
drug01
drug01
сегодня в 16:04
В жизни бывает всякое
denmig
denmig
сегодня в 15:58
Бойся мяса! Попадешь по жеребьевке Спартаку - замесим!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:27
Летучая мышь кабану не соперник
борька
борька
сегодня в 14:44
Свинья ему не товарищ!
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя
сегодня в 14:25
Все беды из-за спартака, мужики(
cska.78
cska.78
сегодня в 14:20
Спартачи под колеса бросаются уже :)
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