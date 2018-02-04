Костакурта: «У Манчини контракт с „Зенитом“. Надо понять, на кого мы можем рассчитывать»

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта сообщил, что наставник «Челси» Антонио Конте выбыл из списка претендентов на место главного тренера сборной Италии:
«Мы все должны быть готовыми совершить революцию и сделать что-то прекрасное для итальянского футбола. Безусловно, впереди много работы.
Поиск тренера — фундаментальная задача, но многие забывают, что претенденты связаны контрактами, так что тяжело рассуждать прямо сейчас.
Конте подтвердил, что хочет работать тренером в клубе на ежедневной основе по крайней мере в течение ближайших 18 месяцев. Есть другие варианты, которые более или менее доступны. Например, Роберто Манчини, но у него контракт с „Зенитом“. Нужно понять, на кого можно рассчитывать, а на кого нет.
Если ничто не помешает планам, объявим имя нового наставника в июне. Не думаю, что у нас возникнет проблема с тем, чтобы назначить Ди Бьяджо исполняющим обязанности на время двух товарищеских матчей».
Всем же ясно (внутри МКАДа) что лучший тренер это Каррера.....))
Всем же ясно (внутри МКАДа) что лучший тренер это Каррера.....))
Очередь из тренеров не будет выстраиваться.
Очередь из тренеров не будет выстраиваться.