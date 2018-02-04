Костакурта: «У Манчини контракт с „Зенитом“. Надо понять, на кого мы можем рассчитывать»

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта сообщил, что наставник «Челси» Антонио Конте выбыл из списка претендентов на место главного тренера сборной Италии:

«Мы все должны быть готовыми совершить революцию и сделать что-то прекрасное для итальянского футбола. Безусловно, впереди много работы.

Поиск тренера — фундаментальная задача, но многие забывают, что претенденты связаны контрактами, так что тяжело рассуждать прямо сейчас.

Конте подтвердил, что хочет работать тренером в клубе на ежедневной основе по крайней мере в течение ближайших 18 месяцев. Есть другие варианты, которые более или менее доступны. Например, Роберто Манчини, но у него контракт с „Зенитом“. Нужно понять, на кого можно рассчитывать, а на кого нет.

Если ничто не помешает планам, объявим имя нового наставника в июне. Не думаю, что у нас возникнет проблема с тем, чтобы назначить Ди Бьяджо исполняющим обязанности на время двух товарищеских матчей».