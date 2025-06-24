Бездомный проник в номер игрока «Флуминенсе» на Клубном чемпионате мира

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вчера, 17:59

Бездомный мужчина пробрался в номер футболиста «Флуминенсе» на Клубном чемпионате мира.

Он сумел прорваться через охрану, проникнуть в отель и оказаться в номере защитника . Об инциденте стало известно после того, как футболист понял, что, несмотря на наличие у него карты доступа, дверь была заперта. Когда он обратился к тренерскому составу, были вызваны охранники отеля Marriot Colúmbia. Войдя в номер, сотрудники обнаружили бездомного спящим в кровати.

Никаких вещей не было украдено, и в номере отсутствовал беспорядок. Позже мужчину выселили, а охрана была усилена.