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Бездомный проник в номер игрока «Флуминенсе» на Клубном чемпионате мира

вчера, 17:59

Бездомный мужчина пробрался в номер футболиста «Флуминенсе» на Клубном чемпионате мира.

Он сумел прорваться через охрану, проникнуть в отель и оказаться в номере защитника Игнасио. Об инциденте стало известно после того, как футболист понял, что, несмотря на наличие у него карты доступа, дверь была заперта. Когда он обратился к тренерскому составу, были вызваны охранники отеля Marriot Colúmbia. Войдя в номер, сотрудники обнаружили бездомного спящим в кровати.

Никаких вещей не было украдено, и в номере отсутствовал беспорядок. Позже мужчину выселили, а охрана была усилена.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 20:33
Свободному человеку все равно чей это номер, страна, отель, как и любому элитарному бизнесмену.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
Бомж хорошо культурный оказался , а то могло быть вот так)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:04
Парень хотел отдохнуть просто))
gnnb6v8ezxc7
gnnb6v8ezxc7
вчера в 18:25
Так вот как работают агенты Семака на бразильском рынке
sihafazatron
sihafazatron ответ vaschmap (раскрыть)
вчера в 18:21
Да может за старое взялся, опять кошельки тырит)
vaschmap
vaschmap ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:20
Или Дзюба по США автостопом путешествует в отпуске.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:10
Это Кассьерра был или может Вендел))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
"Ирония судьбы или Клубный чемпионат!"...)
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