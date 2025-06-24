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Лоськова повысили в должности в «Локомотиве»

вчера, 18:26

Футболисты сборной России Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Антон Митрюшкин и Николай Комличенко присоединились к «Локомотиву» и приступили к совместной работе с тренерским штабом, а также начали тренировки в общей группе.

Повышение в должности в рамках расширения своего функционала получил Дмитрий Лоськов. Экс-футболист московской команды стал советником генерального директора по спортивным вопросам. Ему предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды.

С июня 2022 года Лоськов занимал пост заместителя руководителя программы развития молодёжного футбола. В октябре 2022-го он также присоединился к тренерскому штабу первой команды в качестве помощника главного тренера.

Первый контрольный матч в рамках летних сборов «Локо» проведёт с дзержинским «Арсеналом» 25 июня. Игра пройдёт без зрителей на одном из полей на базе в Баковке. Начало — в 17:00.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:25
Помню на соккере Марину за Спартак. С удовольствием с ней общался. Очень приятная собеседница.
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:14
Володя!
Пусть трудится, на поле он пахал, такие люди обычно и в кабинетной тиши лодыря не валяют.
Считаю тема закрыта.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:12
Привет Анатолий!
По "заслугам" у него всё в порядке, но в остальном нам неведомо - мы только можем догадываться косвенно, но в целом они может и не "виноваты" в том, что не все, как ты выразился, "из-за явной не отягощенности интеллектом и образованием" имеют оное.
В свое время мне приходилось общаться со спортсменами футболистами и не только и в некоторых случаях возникало недопонимание, видя это Марина из пресс службы ФК "Спартак", на тот момент, мне сказала:
"Олег, понимаешь, ребята всю жизнь по спортивным интернатам, сборам, тренировкам..., их понять можно.... выражайся попроще..."
Здесь она топила как "МАРИНА-ЗА СПАРТАК"
Это не простой вопрос, но раз повысили в должности, значит там всё в норме, не редкость житейская мудрость иногда весомее "корочки"...
Сугубо личное мнение.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
    Vilar
    Vilar
    вчера в 21:35
    Кто сказал, что это повышение? "Помощник", "советник" - хрен редьки не слаще.
    Ходит с патлами, как второгодник старшеклассник.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Олег, ты пожалуй прав. Но я думаю, что Лоськов неплохой футболист, отдавший локо многие годы не поднялся выше в иерархии клуба, как это помягче выразиться из-за явной не отягощенности интеллектом и образованием. А футбольных заслуг оказалось маловато.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:11
    Игрок был хороший болел тогда за Локо
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:02
    Хоть и непонятно, но при деле всё таки.)
    112910415
    112910415
    вчера в 20:14
    Лоськов плохого не посоветует)
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 19:49
      derrik2000
      derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 19:24
      Всё может быть...
      Скорее всего - так и есть.
      Чем без дела слоняться или, там, заведения, им открытые "на старость", без толку обходить постоянно, лучше уж в кабинете посидеть так же без дела, но зато с умным видом.
      И табличкой именной на дверях. )
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 19:20
      Володя!
      Может ты и прав, но "Лось" посмотрев по сторонам, на "толпы" гуляющих бывших, в лучшем случае сшибающих копейку на экспертной ниве, решил довольствоваться тем, что предложили... Ведь "завтра" могут и не предложить эту должность, а ставка "детский тренер по футболу" вряд ли более перспективная.
      derrik2000
      derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 19:09, ред.
      Помня, что на поле он был в некотором роде диспетчером атак, то, получается, мыслительный процесс у него всё таки где-то как-то присутствовал. )
      Самому-то Лоськову не стыдно быть на должности "ни пришей-ни пристегни"???
      ЭТО мне напоминает ста-а-арый фильм "Семья Журбиных", когда самому старшему из Журбиных, уже слабому глазами из-за весьма преклонного возраста, директор судостроительного завода предложил должность своего заместителя.
      НОЧНОГО, правда, но - ЗАМЕСТИТЕЛЯ.
      И Матвей Журбин со всей серьёзностью принял это предложение и стал в кабинете директора ночью "рулить".
      Так то Матвей Журбин.
      Он же старенький!
      4n93jxuy4u6m
      4n93jxuy4u6m
      вчера в 19:07
      Можно ожидать что скоро ему доверят руль тренера!
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 19:07
      К сожалению Лоськов мало влияет на ситуацию в Локомотиве. Да, его заслуги, как игрока, трудно переоценить, но функционер это другое. Однако свою нишу Дмитрий заслужил - свадебным генералом не каждого назначат.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 19:02
      Привет Владимир!

      Может это как раз и шапка его размера...)
      Другую может и не знает как одевать и носить...
      derrik2000
      derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 18:58
      Приветствую, Олег!
      Я, конечно, согласен с лозунгом "Своих не бросаем", но зачем же доводить до абсурда-то???
      Что, спортивного директора с его штатом, главы селекционной службы тоже не одинокого, не хватает?
      Неужели у самого Лоськова ума и способностей не хватает, чтобы работать на должности, приносящей действительно пользу клубу?
      А то "свадебный Енерал" какой-то...
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 18:51
      Вот это яркий пример "своих не бросаем"!
      Браво Локо!
      А кони своим Васе, Лёше и Серёже только обещали...))
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 18:42
      Хорошая должность и звучит.
      Гость
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