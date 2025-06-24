Лоськова повысили в должности в «Локомотиве»

Футболисты сборной России Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Антон Митрюшкин и Николай Комличенко присоединились к «Локомотиву» и приступили к совместной работе с тренерским штабом, а также начали тренировки в общей группе.
Повышение в должности в рамках расширения своего функционала получил Дмитрий Лоськов. Экс-футболист московской команды стал советником генерального директора по спортивным вопросам. Ему предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды.
С июня 2022 года Лоськов занимал пост заместителя руководителя программы развития молодёжного футбола. В октябре 2022-го он также присоединился к тренерскому штабу первой команды в качестве помощника главного тренера.
Первый контрольный матч в рамках летних сборов «Локо» проведёт с дзержинским «Арсеналом» 25 июня. Игра пройдёт без зрителей на одном из полей на базе в Баковке. Начало — в 17:00.
Я, конечно, согласен с лозунгом "Своих не бросаем", но зачем же доводить до абсурда-то???
Что, спортивного директора с его штатом, главы селекционной службы тоже не одинокого, не хватает?
Неужели у самого Лоськова ума и способностей не хватает, чтобы работать на должности, приносящей действительно пользу клубу?
А то "свадебный Енерал" какой-то...
Я, конечно, согласен с лозунгом "Своих не бросаем", но зачем же доводить до абсурда-то???
Что, спортивного директора с его штатом, главы селекционной службы тоже не одинокого, не хватает?
Неужели у самого Лоськова ума и способностей не хватает, чтобы работать на должности, приносящей действительно пользу клубу?
А то "свадебный Енерал" какой-то...
Самому-то Лоськову не стыдно быть на должности "ни пришей-ни пристегни"???
ЭТО мне напоминает ста-а-арый фильм "Семья Журбиных", когда самому старшему из Журбиных, уже слабому глазами из-за весьма преклонного возраста, директор судостроительного завода предложил должность своего заместителя.
НОЧНОГО, правда, но - ЗАМЕСТИТЕЛЯ.
И Матвей Журбин со всей серьёзностью принял это предложение и стал в кабинете директора ночью "рулить".
Так то Матвей Журбин.
Он же старенький!
Самому-то Лоськову не стыдно быть на должности "ни пришей-ни пристегни"???
ЭТО мне напоминает ста-а-арый фильм "Семья Журбиных", когда самому старшему из Журбиных, уже слабому глазами из-за весьма преклонного возраста, директор судостроительного завода предложил должность своего заместителя.
НОЧНОГО, правда, но - ЗАМЕСТИТЕЛЯ.
И Матвей Журбин со всей серьёзностью принял это предложение и стал в кабинете директора ночью "рулить".
Так то Матвей Журбин.
Он же старенький!
По "заслугам" у него всё в порядке, но в остальном нам неведомо - мы только можем догадываться косвенно, но в целом они может и не "виноваты" в том, что не все, как ты выразился, "из-за явной не отягощенности интеллектом и образованием" имеют оное.
В свое время мне приходилось общаться со спортсменами футболистами и не только и в некоторых случаях возникало недопонимание, видя это Марина из пресс службы ФК "Спартак", на тот момент, мне сказала:
"Олег, понимаешь, ребята всю жизнь по спортивным интернатам, сборам, тренировкам..., их понять можно.... выражайся попроще..."
Здесь она топила как "МАРИНА-ЗА СПАРТАК"
Это не простой вопрос, но раз повысили в должности, значит там всё в норме, не редкость житейская мудрость иногда весомее "корочки"...
Сугубо личное мнение.
По "заслугам" у него всё в порядке, но в остальном нам неведомо - мы только можем догадываться косвенно, но в целом они может и не "виноваты" в том, что не все, как ты выразился, "из-за явной не отягощенности интеллектом и образованием" имеют оное.
В свое время мне приходилось общаться со спортсменами футболистами и не только и в некоторых случаях возникало недопонимание, видя это Марина из пресс службы ФК "Спартак", на тот момент, мне сказала:
"Олег, понимаешь, ребята всю жизнь по спортивным интернатам, сборам, тренировкам..., их понять можно.... выражайся попроще..."
Здесь она топила как "МАРИНА-ЗА СПАРТАК"
Это не простой вопрос, но раз повысили в должности, значит там всё в норме, не редкость житейская мудрость иногда весомее "корочки"...
Сугубо личное мнение.