Лоськова повысили в должности в «Локомотиве»

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вчера, 18:26

Футболисты сборной России , , , , и присоединились к «Локомотиву» и приступили к совместной работе с тренерским штабом, а также начали тренировки в общей группе.

Повышение в должности в рамках расширения своего функционала получил . Экс-футболист московской команды стал советником генерального директора по спортивным вопросам. Ему предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды.

С июня 2022 года Лоськов занимал пост заместителя руководителя программы развития молодёжного футбола. В октябре 2022-го он также присоединился к тренерскому штабу первой команды в качестве помощника главного тренера.

Первый контрольный матч в рамках летних сборов «Локо» проведёт с дзержинским «Арсеналом» 25 июня. Игра пройдёт без зрителей на одном из полей на базе в Баковке. Начало — в 17:00.