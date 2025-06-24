Защита совладельца «Торпедо» подала апелляцию на его арест

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил источнику об обжаловании решения об аресте своего клиента.
Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания.
Все трое обвиняемых не виноваты и не реагируют эмоционально на всё это [уголовное дело].
21 июня Мещанский суд Москвы заключил Соболева под стражу сроком на два месяца по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. По аналогичному обвинению был арестован и генеральный директор клуба Валерий Скородумов. Третьего фигуранта — бухгалтера Ирину Волкову, отправили под домашний арест.
Дело расследует следственный департамент МВД.