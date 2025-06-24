Защита совладельца «Торпедо» подала апелляцию на его арест

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил источнику об обжаловании решения об аресте своего клиента.

Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания.

Все трое обвиняемых не виноваты и не реагируют эмоционально на всё это [уголовное дело].