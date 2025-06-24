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Защита совладельца «Торпедо» подала апелляцию на его арест

вчера, 17:47

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил источнику об обжаловании решения об аресте своего клиента.

Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания.

Все трое обвиняемых не виноваты и не реагируют эмоционально на всё это [уголовное дело].

21 июня Мещанский суд Москвы заключил Соболева под стражу сроком на два месяца по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. По аналогичному обвинению был арестован и генеральный директор клуба Валерий Скородумов. Третьего фигуранта — бухгалтера Ирину Волкову, отправили под домашний арест.

Дело расследует следственный департамент МВД.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:52, ред.
Апелляция это один из способов давления на следствие и повод обратить внимание на процесс. Адвокаты ещё долго будут издеваться над уровнем развития следовалей. Это только в сериалах они все такие толковые и видят на несколько ходов вперёд. В жизни они только могут бомжей гонять и простых людей своим тупым хамством подавлять. Если подозреваемым не изменят меру пресечения, то уж точно освободят в зале суда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
Пока всё выглядит как дешёвый, детективный, многосерийный сериал...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:00
В российском футболе что то многовато сидельцев стало...
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