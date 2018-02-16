Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил ряд реформ в футболе. В частности, Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно, ограничить количество футболистов в аренде и ввести потолок зарплат для игроков.
Все предложения 47-летнего спортивного функционера будут рассмотрены исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.
Ранее Инфантино выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы, которые перешли все грани разумного.
В ЕК-то условный Зенит не сможет заявить условного Паредеса если бы он уже играл за условный Торино в ЛЕ\ЛЧ этого же сезона
В ЕК-то условный Зенит не сможет заявить условного Паредеса если бы он уже играл за условный Торино в ЛЕ\ЛЧ этого же сезона