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Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат

вчера, 23:09

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил ряд реформ в футболе. В частности, Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно, ограничить количество футболистов в аренде и ввести потолок зарплат для игроков.

Все предложения 47-летнего спортивного функционера будут рассмотрены исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля. 

Ранее Инфантино выразил обеспокоенность текущими ценами на трансферы, которые перешли все грани разумного.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:41
по зарплатам предложение хорошее
parallels
parallels ответил Дядяслава
сегодня в 02:06
Дядяслава:
потолок зарплат бред, клубы задавят. а вот налог прогрессивный на трансфер это вещь. т е чем выше цена тем выше налог. продал за 20ку заплатил 10% продал за сотку 50%. суть в общем такова. числа умники отрегулируют. и покупателя налогом подобным ограничить, что бы не ломили. просто будет глупо ломить, и клубы с меньшими возможностями подтянутся к реалам. бабло же собранное на призовые распустить.
что-то мне подсказывает, что в недрах уефы прорабатываются десятки, если не сотня, вариантов, включая и тобой предложенный. с учётом того, как знатно псж макнул эту организацию в её же ффп - решение этого вопроса должно быть в приоритете.
Дядяслава
Дядяслава
сегодня в 00:52
потолок зарплат бред, клубы задавят. а вот налог прогрессивный на трансфер это вещь. т е чем выше цена тем выше налог. продал за 20ку заплатил 10% продал за сотку 50%. суть в общем такова. числа умники отрегулируют. и покупателя налогом подобным ограничить, что бы не ломили. просто будет глупо ломить, и клубы с меньшими возможностями подтянутся к реалам. бабло же собранное на призовые распустить.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:26
Это давно пора было сделать,особенно зимнее окно,трансферы надо осуществлять раз в год...
vistory
vistory
сегодня в 00:22
Правильно всё, кроме окна.
VIPded
VIPded
сегодня в 00:05
Окно зимнее совсем даже не лишнее, а вот всё остальное верно.
77rust77
77rust77
вчера в 23:51
Инфантино думает что деньги мимо идут и как то нужно к кормушке присесть,зимнее окно необходимо всем клубам а вот потолок трансферов нужно устанавливать
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:45
piercman:
да ЕК тут не при чём. хотели бы - нашли бы незаигранного (их полно) и усилились бы до 1 февраля, а не подписывали бы набиуллиных. не в этом дело. а если у какой-нибудь команды к новому году в длительном лазарете будет человек 5? и такие случаи бывали. писать приложение к регламенту, с уточнениями, дополнениями, исключениями, позволяющими купить игрока зимой? чушь всё это.
Убедил) Как раз Спартак кстати и был в таком положении на начало сезона когда полкоманды во главе с Зе Луишем на койке оказалась
piercman
piercman ответил Saang
вчера в 23:41
Saang:
Резоны есть, согласен. Но все равно как-то упорядочить всю срань господню которая творится в ЗТО надо. В ЕК-то условный Зенит не сможет заявить условного Паредеса если бы он уже играл за условный Торино в ЛЕ\ЛЧ этого же сезона
да ЕК тут не при чём. хотели бы - нашли бы незаигранного (их полно) и усилились бы до 1 февраля, а не подписывали бы набиуллиных. не в этом дело. а если у какой-нибудь команды к новому году в длительном лазарете будет человек 5? и такие случаи бывали. писать приложение к регламенту, с уточнениями, дополнениями, исключениями, позволяющими купить игрока зимой? чушь всё это.
Groove000
Groove000 ответил piercman
вчера в 23:38
piercman:
а если у игрока конфликт. или пришёл новый тренер. давай на примере зенита. не устроили его осенью шатов/дзюба - куда им деваться до лета? лавка/дубль. просто тупо терять время, когда можно играть за другие клубы. или витсель. не будь зимнего окна - фиг мы полгода его контракта продали бы за 20+, ушёл бы летом бесплатно. да и много чего ещё можно сказать в пользу необходимости зимнего окна.
так не конфликтуй и показывай себя, показывай, что ты можешь хорошо играть, держи конкуренцию на уровне. А сидеть на лавке и плакать, вот какой тренер плохой, ругается, не выпускает меня... это не игрок, а тряпка
Shamil79
Shamil79
вчера в 23:24
эх теперь не будет такого ...подошёл с готовым контрактои и сказал вписывай любую суииу!!! а насчёт трансферного окна что долго рассуждать....ввести им юрьев день ....и делов-то
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:24
А вот - это правильно!
Сантус
Сантус
вчера в 23:24
Ну,в НХЛ уже это проходили....локаут и всё такое....Кто даст остановить машину под названием "Европейский футбол"?Пусть даже на один сезон?Цены конечно безумные,но ребята,НЕ МЫ их платим....))
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:23
piercman:
а ЕК тут при чём? представь, что спартак отстаёт от локо на 1 очко. надо только чуть-чуть усилиться - и будут реальные шансы. или травма джикии. играть без него - или купить на его место кого-то?
Резоны есть, согласен. Но все равно как-то упорядочить всю срань господню которая творится в ЗТО надо.
В ЕК-то условный Зенит не сможет заявить условного Паредеса если бы он уже играл за условный Торино в ЛЕ\ЛЧ этого же сезона
piercman
piercman ответил Saang
вчера в 23:22
Saang:
Поясни. В чем плюс Зимнего ТО если многих новокупленных даже в ЕК не заявить?
а ЕК тут при чём? представь, что спартак отстаёт от локо на 1 очко. надо только чуть-чуть усилиться - и будут реальные шансы. или травма джикии. играть без него - или купить на его место кого-то?
YRunner
YRunner
вчера в 23:21
Надо начать с зарплат.
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:21
piercman:
а если у игрока конфликт. или пришёл новый тренер. давай на примере зенита. не устроили его осенью шатов/дзюба - куда им деваться до лета? лавка/дубль. просто тупо терять время, когда можно играть за другие клубы. или витсель. не будь зимнего окна - фиг мы полгода его контракта продали бы за 20+, ушёл бы летом бесплатно. да и много чего ещё можно сказать в пользу необходимости зимнего окна.
Вот как раз и повод не слепо бежать в клуб а присматриваться, вдумываться и делать выводы, а не только цену набивать себе.
cska.78
cska.78
вчера в 23:19
Мешки конечно взорвали рынок!
piercman
piercman ответил Groove000
вчера в 23:18
Groove000:
согласен по поводу зимнего ТО, оно не нужно абсолютно. Если ты (игрок) сделал выбор летом и перешел в какой-то клуб, так, будь добр, доиграй за него сезон и не бросай его
а если у игрока конфликт. или пришёл новый тренер. давай на примере зенита. не устроили его осенью шатов/дзюба - куда им деваться до лета? лавка/дубль. просто тупо терять время, когда можно играть за другие клубы. или витсель. не будь зимнего окна - фиг мы полгода его контракта продали бы за 20+, ушёл бы летом бесплатно. да и много чего ещё можно сказать в пользу необходимости зимнего окна.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 23:18
Некоторым напхлебникам со счетом 7-0 вообще платить не стоит.
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:16
Зенит решительно выступает против потолка зарплат!
Saang
Saang ответил piercman
вчера в 23:15
piercman:
первое предложение реально тупое.
Поясни. В чем плюс Зимнего ТО если многих новокупленных даже в ЕК не заявить?
piercman
piercman
вчера в 23:14
первое предложение реально тупое.
Groove000
Groove000
вчера в 23:12
согласен по поводу зимнего ТО, оно не нужно абсолютно. Если ты (игрок) сделал выбор летом и перешел в какой-то клуб, так, будь добр, доиграй за него сезон и не бросай его
Egorium
Egorium
вчера в 23:11
3 рубля за игру, а все остальное только премии, гол-50000, победа 100000.
Saang
Saang
вчера в 23:10
Это надо не предлагать а обязать
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