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«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»

16 февраля 2018, 00:56
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)1 : 1Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияМатч завершен

«Партизан» дома сыграл вничью с «Викторией» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Белград, стадион «Партизан»

«Партизан» — «Виктория» 1:1 (0:0)
Голы: Тавамба 58Ржезник 81.

«Партизан»: Стойкович, Вуличевич, Милетич, Митрович, Урошевич, Джан, Евтович, Пантич, Сума (Иванович 71), Тошич, Тавамба.
Главный тренер: Мирослав Джукич.

«Виктория»: Хрушка, Гейда, Копик, Лимберски, Ржезник, Хубник, Горжава, Грошовски, Коларж (Чермак 78), Петржела (Земан 61), Крменчик (Чоры 90+1).
Главный тренер: Павел Врба.

Предупреждения: Митрович 53, Грошовски 84.

Удаление: Митрович 85

Судья: Анастасиос Сидиропулос.

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».

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Источник: soccer.ru
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