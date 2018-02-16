«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»

«Партизан» дома сыграл вничью с «Викторией» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Белград, стадион «Партизан»
«Партизан» — «Виктория» 1:1 (0:0)
Голы: Тавамба 58 — Ржезник 81.
«Партизан»: Стойкович, Вуличевич, Милетич, Митрович, Урошевич, Джан, Евтович, Пантич, Сума (Иванович 71), Тошич, Тавамба.
Главный тренер: Мирослав Джукич.
«Виктория»: Хрушка, Гейда, Копик, Лимберски, Ржезник, Хубник, Горжава, Грошовски, Коларж (Чермак 78), Петржела (Земан 61), Крменчик (Чоры 90+1).
Главный тренер: Павел Врба.
Предупреждения: Митрович 53, Грошовски 84.
Удаление: Митрович 85
Судья: Анастасиос Сидиропулос.
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».