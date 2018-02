Агуэро после матча подрался на поле с фанатом «Уигана»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после поражения от «Уигана» в 5-м раунде Кубка Англии (0:1) подрался с одним из фанатов команды соперника. Инцидент произошёл, когда болельщики хозяев выбежали на поле праздновать победу в матче.

На представленном видео запечатлён момент, как аргентинский форвард бьёт фаната по лицу и собирается продолжить выяснение отношений, но его останавливают находившиеся рядом болельщики и футболисты.

Wonder if Aguero gets looked at pushing the ref after the card & him going after a fan



New levels from city when things don’t go their way pic.twitter.com/vVujgjhHTp