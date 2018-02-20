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Агуэро после матча подрался на поле с фанатом «Уигана»

сегодня, 03:33
Уиган АтлетикЛоготип футбольный клуб Уиган Атлетик1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после поражения от «Уигана» в 5-м раунде Кубка Англии (0:1) подрался с одним из фанатов команды соперника. Инцидент произошёл, когда болельщики хозяев выбежали на поле праздновать победу в матче.

На представленном видео запечатлён момент, как аргентинский форвард бьёт фаната по лицу и собирается продолжить выяснение отношений, но его останавливают находившиеся рядом болельщики и футболисты. 

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Все комментарии
Верг
Верг ответил cevin cigan
сегодня в 15:23
cevin cigan:
Это драка? Так простенький лещ.Вот Кантона с ноги в прыжке, до восьмого ряда-это втащил так втащил!
Эвра тоже неплохо приложил
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 15:03
Эвра 2.
Duke_dp
Duke_dp ответил dudka 98
сегодня в 13:05
+1
Слово "подрался" имеет совсем другой смысл =))
dudka 98
dudka 98
сегодня в 12:53
"и это ты называешь ударом?"
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:45
Раздули из мухи слона...
Палыч82
Палыч82
сегодня в 10:51
Гулливер бы ему показал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:27
При большом желании можно увидеть даже черную кошку в темном помещении. Агуэро хватает болельщика за капюшон куртки, видимо, чтобы избежать более серьезного конфликта между болельщиком и третьим лицом, которое осталось за кадром, и болельщик отбегает от Серхио. Затем болельщик что-то говорит футболисту, видимо, оскорбляет его, и Агуэро пытается сблизиться с ним, что ему и не дают сделать. Все!!! Какой удар по лицу?...
Брулин
Брулин
сегодня в 09:35
Так это здорово, когда лидеры АПЛ уступив в не самом важном кубковым матче испытывают такие сильные эмоции и не остаются равнодушными. У нас вон Зенитушка в кубке слился, а Кокорин и КО даже глазом не моргнули.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:28
Это драка? Так простенький лещ.Вот Кантона с ноги в прыжке, до восьмого ряда-это втащил так втащил!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:18
Верные ученики Месси)
Не умеют достойно не выигрывать, не проигрывать)
No problem
No problem
сегодня в 08:17
А чего они как бараны выбежали?),
толпой ведь оно всегда геройство,приняли на грудь паленной водяры,и пошли на людей быковать.
Обезьяны кули.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:55
Впаяют дисвку на десять матчей приятного просмотра.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 07:25
Бомбануло
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:40
Нервишки сдали
memphis
memphis
сегодня в 06:38
Фанат спровоцировал его. Видно же, что ехидная малолетка... Но Агуэро надо было быть сдержаннее
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:16
Обидно чужую радость лицезреть и завидно. Агуэре)
112910415
112910415
сегодня в 05:29
огорчился, наверное!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:23
Безобразие
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 05:20
Автор куда смотрит? "бьёт" просто оттолкнул, а про драку, ей там и не пахло.)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 05:01
Да это разве бьет ,ему повезло что он Гуливера не знает ,а то прилетел бы ему нежданчик
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