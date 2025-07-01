Как «Интер» обхитрил «Дженоа» и «Барселону». 11 крупнейших обменов в истории футбола

1751383835

сегодня, 18:30

Сюда попали и футболисты, поигравшие в РПЛ .

Иногда клубы совершают не прямые трансферы, а обмениваются футболистами. Бывает, что это происходит без доплат, а порой клубы хитрят – одновременно покупают друг у друга игроков, чтобы обойти финансовый фэйр-плей. Давайте вспомним самые интересные обмены в футбольном мире.

11. Франческо Коко и Кларенс Зеедорф

Всем известно, что Зеедорф выиграл четыре Лиги чемпионов с тремя разными клубами. В 2002 году он играл за «Интер», тогда «нерадзурри» приняли откровенно ошеломляющее решение обменять нидерландца на итальянского левого защитника «Милана» Франческо Коко. Зеедорф выиграл еще две Лиги чемпионов с «Миланом», в то время как Коко не добился больших успехов в «Интере» и повесил бутсы на гвоздь в возрасте 30 лет. Кларенс, кстати, в мае выбрал не самое лучшее место для работы в 2025 году.

10. Диего Симеоне и Кристиан Вьери

Итальянские клубы любят запутанные сделки по обмену, и наиболее масштабные из них были с участием двух культовых героев Серии А — Диего Симеоне и Кристиана Вьери, которые перешли в противоположных направлениях из «Лацио» в «Интер» летом 1999 года. Однако это не был прямой обмен. «Интер» заплатил римлянам 90 млрд итальянских лир (48,5 млн долларов). Именно в «Интере» Бобо Вьери пережил самый плодотворный и стабильный период своей насыщенной карьеры. Он забил 103 гола в Серии А в 143 матчах за «нерадзурри», хотя каким-то образом выиграл только один Кубок Италии за шесть сезонов. Симеоне тем временем помог «Лацио» завоевать Скудетто в сезоне 1999/00 сразу после переезда в Рим. Вьери тогда это сильно разозлило, он начал уговаривать Несту перейти в «Интер», но Алессандро посчитали слишком дорогим. Позже Кристиан узнал, что боссы миланского клуба прослушивали его телефон все это время.

9. Диего Милито, Тиаго Мотта и Леонардо Бонуччи

Все помнят, как переход Самуэля Это'О из «Барселоны» оказался жизненно важным для Жозе Моуриньо, который создал в «Интере» команду, способную сделать требл в сезоне 2009/10. К этой сделке мы вернемся в самом конце. Менее же запомнился смехотворно запутанный переход, в результате которого из Генуи ушли такие игроки, как Милито и Мотта. Молодой и относительно неизвестный Леонардо Бонуччи был отправлен в «Дженоа» вместе с Робертом Аквафреской, Франческо Больцони и Риккардо Меджорини, туда же ушел и Иван Фатич. Сложно объяснить все тонкости этой сделки, но уверенно можно сказать, что миланцам она явно пошла на пользу, так как они выиграли Кубок Италии, Серию А и Лигу чемпионов. «Дженоа», кстати, даже не удалось насладиться игрой Бонуччи, который был немедленно продан в «Бари», так и не сыграв ни одного матча за клуб.

8. Жулио Баптиста и Хосе Антонио Рейес

Ныне покойный Рейес тогда вернулся в Испанию после пары памятных сезонов в «Арсенале» в 2006 году. Хосе Антонио провел один сезон в «Реале», за который он забил семь голов, отдал четыре результативные передачи и выиграл титул Ла Лиги. На севере Лондона Жулио Баптиста забил 10 голов (четыре из них в одной игре против «Ливерпуля» — привет Аршавину, но это было в Кубке) и отдал четыре результативные передачи за «канониров», но так и не сумел завоевать ни одного трофея. Следующим летом уже оба игрока играли в испанской столице: Баптиста вернулся в «Реал», а Рейес присоединился к «Атлетико».

7. Эшли Коул и Вильям Галлас

Сложно поверить в тот факт, что Коул выиграл больше титулов Премьер-Лиги с «Арсеналом», чем с «Челси». Удивительно, но за восемь лет на «Стэмфорд Бридж» левый защитник, долгое время игравший в составе сборной Англии, добыл лишь один чемпионский титул. Но он также дополнил этот список победами в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке Лиги и Кубках Англии. Излишне говорить, что Галлас не добился ничего подобного на «Эмирейтс». В дополнение к французу «Арсенал» тогда получил еще и 5 миллионов фунтов стерлингов.

6. Рикарду Куарежма и Деку

После провала в «Барселоне» Куарежма вернулся в Португалию, чтобы подписать контракт с действующим победителем ЛЧ «Порту». Деку, только что завершивший свою звездную роль в памятной команде Моуриньо, двинулся в противоположном направлении и повторил это и с каталонцами, победив в ЛЧ в 2006 году. «Порту» получил 15 млн евро в дополнении к Куарежме. Деку теперь работает одним из боссов в каталонском клубе.

5. Алексис Санчес и Генрих Мхитарян

Чилиец на презентации в МЮ сыграл на пианино, а потом просто скис на поле, армянин не впечатлил болельщиков «Арсенала». Впрочем, Генрих вовремя понял, что АПЛ – это просто не его чемпионат и в итоге сделал топовую карьеру. Если верить финансовым отчетам, то сделка была проведена без переводов денежных средств, но игроки в то время оценивались примерно в 35 млн фунтов каждый. Тот случай, когда обе стороны остались недовольны сделкой.

4. Луис Гарсия и Фернандо Торрес

Когда Луис Гарсия покинул «Ливерпуль» и перешел в «Атлетико», ему на смену пришел Фернандо Торрес. Сообщалось, что «красные» заплатили мадридцам дополнительно 21,5 млн фунтов стерлингов. Торресу немыслимым образом не удалось завоевать ни одного трофея за время своего пребывания в Мерсисайде, но он стал одним из самых опасных нападающих в АПЛ , потом титулов поднабрал в «Челси», а после завершения карьеры – добавил в мышечной массе, когда начал работать тренером.

3. Давид Луис и Неманья Матич

Немного странно, что два игрока, которые играли бок о бок на «Стэмфорд Бридж», однажды разошлись в противоположных направлениях. Но когда «Челси» изначально подписал Луиса из «Бенфики» в 2011 году, они использовали молодого Матича в качестве довеска к сделке. Бразильский защитник помог «синим» выиграть Лигу чемпионов в своем дебютном сезоне, а также две Лиги Европы, два Кубка Англии и один титул Премьер-Лиги в общей сумме, Матич же вернулся в «Челси» в 2014 году, выигрывал с клубом только внутренние трофеи.

2. Миралем Пьянич и Артур

Бразилец технически является второй самой дорогой продажей «Барселоны» (после Неймара), ушел в «Ювентус» за 80 млн евро, в то время как Пьянич остается в топе самых дорогих покупок – отдали туринцам 60 млн евро. Миралем теперь свободный агент, ушел из ЦСКА недавно. Артур все еще в «Ювентусе», но его положение там хлипкое – катается по арендам. Оба клуба заплатили друг другу за игроков для улучшения финансовой отчетности и обхода правил финансового фэйр-плей. Хитрый и наглый ход, после которого весь мир начал понимать, что финансовый фэйр-плей – загадочная штука, которую богатые клубы могут игнорировать на глазах у бедняков.

1. Златан Ибрагимович и Самуэль Это'О