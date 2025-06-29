Клопп обещает футбольный Апокалипсис. Юрген предсказал катастрофу на чемпионате мира 2026 года

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29 июня 2025, 12:50

Тренер «Челси» Энцо Мареска тоже недоволен.

Клубный чемпионат мира – удар по здоровью игроков

Клопп критикует футбольные власти, пока Гвардиола обнимает их представителя Венгера как родного отца. Бывший тренер «Арсенала» наведался на базу «Манчестер Сити» в США и встретил там Коло Туре. Бывший защитник консультирует Гвардиолу и может остаться его ассистентом, а Венгер давно нашептывает идеи президенту ФИФА Инфантино. Арсен был за Клубный чемпионат мира. Именно Венгера уколол в гневной тираде бывший тренер «Ливерпуля» Клопп. Немец смотрит на летний турнир глазами менеджера:

Клубный чемпионат мира – ужасная идея. Худшее, что я когда-либо видел в футболе. Турнир придумали люди, которые никогда не работали в футболе, или давно не имеют к нему отношения. В прошлом году были Копа Америка и чемпионат Европы, в этом году — клубный чемпионат мира, а в следующем ждём чемпионат мира для сборных. Это означает, что у игроков нет нормального отдыха – ни физически, ни психологически. Да, они зарабатывают большие деньги. Однако баскетболист НБА отдыхает четыре месяца в году. Вирджил ван Дейк за всю карьеру не имел столько выходных. У меня есть огромные опасения из-за этого турнира. Футболисты будут получать травмы, которых раньше не было. Мы требуем, чтобы в каждом матче они отдавали все силы и показывали качественный футбол. Это 70 или 75 раз в год, так продолжаться не может.

Клопп знает, как усталость давит на человека, ведь выгорел на посту в «Ливерпуле», поэтому руководит футбольными проектами «Ред Булл» по всему миру. Но Инфантино не волнуют людишки в футбольной форме. Руководители из ФИФА всегда заберут свои миллиарды, даже если организатор турнира понесет убытки, как случалось после чемпионатов мира для сборных. Хотя на Клубном мундиале много проблем с организацией и посещаемостью, Инфантино назовет турнир шедевром и гениальной идеей. Но за кем в этой дискуссии правда?

Клубные тренеры всегда жалуются на турниры, которые их не интересуют. В Англии иностранные специалисты предлагали убрать Кубок лиги и реформировать Кубок Англии, чтобы играть реже. Заявление, что ван Дейк не отдыхал 4 месяца за всю жизнь – неправда. Вирджил только в больнице после врачебной ошибки лежал несколько месяцев, когда молодого защитника чуть не угробили голландские эскулапы. На курортах миллионер Вирджил тоже загорал, так что Клопп в привычной ему манере включил немецкую показную экспрессивность.

Но Юрген прав, что из-за дополнительных нагрузок обычно повышается риск травм. При этом даже в «Реале», где могут нанять лучших ученых планеты для анализа медицинских историй игроков, не установили прямую связь между нагрузками и количеством повреждений. Здоровье человека зависит от воли случая. Ведь у одних клубов есть эпидемии травм, а у других их нет, хотя нагрузки на футболистов могут быть одинаковыми, часто речь об игроках одной сборной из одной лиги. Клопп прав, но беда не только в новых летних нагрузках.

Проблема не только в количестве матчей, но и в логистике

Некоторые исследования показывают, что футболисты не стали играть намного чаще по чистому игровому времени. Хотя важно добавить фактор интенсивности. Не бывало футбола без пауз, но сейчас игра быстрее. Причину знаем: поколение Мбаппе пьет меньше алкоголя, чем поколение Роналдиньо. А Дино не выпил столько, как великий Гарринча. Футболисты готовятся лучше, реже курят и пьют, за ними ухаживают профессионалы. Не только в «Милане» можно играть до сорока лет. Уровень подготовки изменился, что открыло новые возможности.

Вот только выносливые игроки не похожи на бразильца Халка по мышечной массе. Бруну Фернандеш не пропускает поединки сборной Португалии и МЮ . Ещё один такой пример – Антуан Гризманн. Француз годами смотрит по ночам матчи НБА и часто рубится в видеоигры много часов подряд. Гризманн воспитывает с женой четверых детей – представьте уровень шума в гостиной в доме француза. Никакие няни не гарантируют Антуану тишину и отдых, когда рядом постоянно новый младенец. Но именно француз не пропускает поединки.

Между травмами и количеством матчей нелинейная связь. Надо подходить к вопросу с научной точки зрения, а не слепо верить наставникам клубов, чья мечта – убрать турниры для сборных и все левые кубки, где они давно выставляют резервный состав. Только топ-5 и Лига чемпионов, только хардкор. Но есть момент, на который важно обратить внимание. Президент ФИФА Инфантино вместе с предшественниками проводил чемпионаты мира в ЮАР , Бразилии, России, Катаре, а через год раскидает участников мундиаля по целому континенту.

Канада, США и Мексика – огромные страны. Привычная с уроков географии карта искажает реальные размеры территорий. Многие не понимают, насколько большая Канада. Крупные города там расположены вдоль южной границы, но между Ванкувером и Монреалем 4 500 километров. Для сравнения, между Москвой и Екатеринбургом 1 740 км. От Майами до Лос-Анджелеса 4 400 километров, а между Мехико и Торонто 4 000 километров. Бедняги на ЧМ -2026 налетаются и проверят организмы жарой. Погода уже навредила на Клубном ЧМ -2025.

Тренер «Челси» Мареска заявил, что раз матчи постоянно прерывают из-за странного правила (автоматическая остановка игры, если в радиусе 16 километров увидели молнию), то США – неподходящее место для крупного турнира. Инфантино срочно нужно обсудить приостановку закона о молнии хотя бы на время ЧМ -2026. Паузы убивают игру. Но президент Джанни заводит влиятельных друзей, а не думает о футболе. Передышкой для фанатов и сборных станет ЧМ -2030, но даже его проведут сразу в Марокко, Португалии и Испании.

Дальше турнир в Саудовской Аравии. Снова придется играть зимой, как в Катаре? Тот турнир сбил биоритмы футболистов. Достаточно проблем со сном в Северной Америке, чтобы лидеры ведущих сборных через год показали плохой футбол. Клопп переживает, что травмы догонят игроков перед началом турнира, многие звезды не сыграют. Риск вырос, но Инфантино думает о фото из Овального кабинета. Конечно, пробный Клубный ЧМ стоило проводить в Европе. Так дешевле для многих зрителей, удобнее клубам, в том числе из Африки и Азии.