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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияТурция. Первая лига 2025/2026

Юран — главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор»

сегодня, 21:19

«Серик Беледиеспор» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

Клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Никуда больше не зовут, вот причина
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Я имею в виду, что не дочитал Ваш посыл. Где Вы написали, что гр. Заболотного взяли.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:52
Задача – пересобрать «Серик Беледиеспор» и выйти в местную Суперлигу. Один из владельцев клуба – Туфан Садыгов.А это считается как четвертый заход в «Химки»?
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 21:41
Удачи Серёга
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 21:41, ред.
Не ожидал такого "падения" от Сергея. Не уважает себя. Вторая лига турецкого чемпионата. Зачем ЭТО ему ? Личка в Суперлиге, Юран...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:36
У него может получиться. Как мотиватор он классный тренер...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:35
Сергей, удачи, верим
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:28, ред.
Ну тут да не дочитал . Согласен. бывают ошибки, нужно уметь признавать. Благодарен за поправку, если по доброй воли.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:24
    протон
    протон
    сегодня в 21:23
    ахаах. а говорили что это не правда что ведут переговоры. Ну это выдавалось в некоторых СМИ)
    мда, Юран ка-то повязан с этим садыговым, что и в турцию вслед за ним поехал. вот только здесь этот инвестор под следствием типа банкрот, а там клуб наполовину ему принадлежит и еще черт знает какие активы.
    а Ташуев жаловался, что российским тренерам не дают работать в Европе!))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 21:22
    Серёга возглавил "Серик" - символично...)
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:21
    Удачи Юрану!!!!!!!
    Гость
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