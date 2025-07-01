Юран — главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор»

«Серик Беледиеспор» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца сезона 2025/26.
Клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.
«Серик Беледиеспор» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца сезона 2025/26.
Клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции.
мда, Юран ка-то повязан с этим садыговым, что и в турцию вслед за ним поехал. вот только здесь этот инвестор под следствием типа банкрот, а там клуб наполовину ему принадлежит и еще черт знает какие активы.
а Ташуев жаловался, что российским тренерам не дают работать в Европе!))
мда, Юран ка-то повязан с этим садыговым, что и в турцию вслед за ним поехал. вот только здесь этот инвестор под следствием типа банкрот, а там клуб наполовину ему принадлежит и еще черт знает какие активы.
а Ташуев жаловался, что российским тренерам не дают работать в Европе!))