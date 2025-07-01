Эдуард Безуглов стал главой департамента науки и развития ЦСКА

ЦСКА объявил о том, что руководитель медицинского штаба Эдуард Безуглов возглавил департамент науки и развития московского клуба. Пресс-служба «армейцев» сообщает:
В состав департамента вошли как действующие сотрудники клуба, так и специалисты, ранее сотрудничавшие с клубом в рамках отдельных проектов медицинского департамента — Антон Еманов, возглавляющий тестирующую группу, и Михаил Виноградов – известный исследователь спорта.
Департамент будет проводить научно-исследовательскую работу по темам, напрямую связанным со спортивной успешностью футболистов разных возрастов, а также искать и анализировать лучшие практики улучшения физической работоспособности игроков, оптимизации постнагрузочного восстановления. Будут продолжаться и регулярные тестирования физических качеств, спортспецифичных и когнитивных навыков футболистов всех команд ПФК ЦСКА и академий-партнёров.
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Ещё хочу сказать про надоевшую тему " да мне призы не нужны". Просто призы давно ниочёмошные, вот и не нужны особо никому. А когда за бабло рубились, что-то никто так не говорил)
В общем, ухи просит КП нипадеццки, как тот брат Митька из кинофильма...
Ещё хочу сказать про надоевшую тему " да мне призы не нужны". Просто призы давно ниочёмошные, вот и не нужны особо никому. А когда за бабло рубились, что-то никто так не говорил)
В общем, ухи просит КП нипадеццки, как тот брат Митька из кинофильма...