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Эдуард Безуглов стал главой департамента науки и развития ЦСКА

сегодня, 17:55

ЦСКА объявил о том, что руководитель медицинского штаба Эдуард Безуглов возглавил департамент науки и развития московского клуба. Пресс-служба «армейцев» сообщает:

В состав департамента вошли как действующие сотрудники клуба, так и специалисты, ранее сотрудничавшие с клубом в рамках отдельных проектов медицинского департамента — Антон Еманов, возглавляющий тестирующую группу, и Михаил Виноградов – известный исследователь спорта.

Департамент будет проводить научно-исследовательскую работу по темам, напрямую связанным со спортивной успешностью футболистов разных возрастов, а также искать и анализировать лучшие практики улучшения физической работоспособности игроков, оптимизации постнагрузочного восстановления. Будут продолжаться и регулярные тестирования физических качеств, спортспецифичных и когнитивных навыков футболистов всех команд ПФК ЦСКА и академий-партнёров.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:12
Удачи Безуглову в работе Департамента.
.
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сегодня в 18:01, ред.
Увы, но главной проблемой конкурса прогнозов стало то, что он стал чем угодно, но только не конкурсом прогнозов.
Ещё хочу сказать про надоевшую тему " да мне призы не нужны". Просто призы давно ниочёмошные, вот и не нужны особо никому. А когда за бабло рубились, что-то никто так не говорил)
В общем, ухи просит КП нипадеццки, как тот брат Митька из кинофильма...
Гость
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