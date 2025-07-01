Эдуард Безуглов стал главой департамента науки и развития ЦСКА

ЦСКА объявил о том, что руководитель медицинского штаба возглавил департамент науки и развития московского клуба. Пресс-служба «армейцев» сообщает:

В состав департамента вошли как действующие сотрудники клуба, так и специалисты, ранее сотрудничавшие с клубом в рамках отдельных проектов медицинского департамента — Антон Еманов, возглавляющий тестирующую группу, и Михаил Виноградов – известный исследователь спорта.