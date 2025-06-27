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Месси отпраздновал день рождения, Араухо женился. Как футболисты провели эту неделю

27 июня 2025, 16:05
Рональд Араухо
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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Рефери (раскрыть)
28 июня в 12:27
Хорошего дня!
Рефери
Рефери ответ Шуня771 (раскрыть)
28 июня в 11:57
спасибо за ваш комментарий, про пёселей - принято 🐶
Шуня771
Шуня771 ответ LevaSamara (раскрыть)
28 июня в 10:17
Плюсан за витиеватость мысли и не стандартное мышление)
LevaSamara
LevaSamara ответ Шуня771 (раскрыть)
28 июня в 05:51
У Месси запасы для поддержания ассиметрии глаз стоят на полках, возможно эта способность временно приобретенная, по случаю )
Шуня771
Шуня771
27 июня в 20:09, ред.
1. У Месси асимметрия глаз?
Или мне кажется, но на тортике и оригинале совпадение...

2. Дембеле - жди в гости "мазуриков"!)

3. С каких это пор Верратти отдыхает на греческом острове Лесбос?))

4. Вечно недовольный Руни, а мама ведь предупреждала - Не женись рано сынок))

Евгению Петрову спасибо, подборка хорошая, но при случае не забываем о наших братьях меньших - собакенах....))
Рефери
Рефери ответ jRest (раскрыть)
27 июня в 18:11
большое спасибо за ваш отзыв ❤️
Рефери
Рефери ответ sihafazatron (раскрыть)
27 июня в 18:11
да, причем это сделала жена))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
27 июня в 18:05
Молодцы. А я фундамент под гараж копал.
Futurista
Futurista
27 июня в 17:57, ред.
Судя по фото Марко Вератти в этом трио лишний))...
Futurista
Futurista
27 июня в 17:52, ред.
"Гарета Саутгейта официально посвятили в рыцари"....
Опасное дело эта церемония)...

jRest
jRest
27 июня в 17:36
Тот случай, когда много фоток хочется прокомментировать. 👍

Больше всего озадачил даже не Руни, который, конечно, белая ворона в чёрном, а Гави. Что это за девушка рядом с ним? О нём же мечтает юная принцесса Испании. 🤔 Глупец, королевство из рук выпускает. 🤭

Фигу с искусством явно на разных языках говорят, а Бруну и выглядит как фермер, и по результатам игры не отличается. 🤭

Ну и наконец-то Саутгейту голову решили отрубить за его игровой стиль, давно напрашивалось. 😁

Спасибо за интересную подборку. 👍
Варвар7
Варвар7
27 июня в 17:31
Почему похвастался? Наоборот. Дембеле как будто говорит - "Да разве это деньги!"...)
jRest
jRest ответ sihafazatron (раскрыть)
27 июня в 17:31
С инопланетянином, с собой, в общем))
Варвар7
Варвар7
27 июня в 17:28
Зато у Руни бокал побольше , чем у других...)
Варвар7
Варвар7
27 июня в 17:26
Осьминог, похоже тоже не в восторге от встречи с Ловреном...)
sihafazatron
sihafazatron
27 июня в 16:16
Бруно- фермер)) Видимо в ПСЖ собрался, фермерскую лигу)))
sihafazatron
sihafazatron
27 июня в 16:15
Месси подарили торт с гномом?)))
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