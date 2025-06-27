Месси отпраздновал день рождения, Араухо женился. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Педри посетил сафари.
Ришарлисон наслаждается отцовством.
Месси отпраздновал 38-летие. Скоро ему предстоит необычный матч.
Девушка дня — супруга аргентинца Антонелла.
Гарета Саутгейта официально посвятили в рыцари.
Усман Дембеле похвастался деньгами.
Джесси Лингард готов к просмотру финального сезона «Игры в кальмара».
Бруну Фернандеш тут похож на фермера.
Луиш Фигу приобщается к искусству.
Милота дня — Федерико Вальверде с сыном.
Гави полетал на воздушном шаре.
Рональд Араухо показал фото со свадьбы.
Всех легенд узнали?
Деяну Ловрену не нравятся осьминоги.
А Уэйну Руни — загорать.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь летом, берите пример с Марко Верратти.
Больше всего озадачил даже не Руни, который, конечно, белая ворона в чёрном, а Гави. Что это за девушка рядом с ним? О нём же мечтает юная принцесса Испании. 🤔 Глупец, королевство из рук выпускает. 🤭
Фигу с искусством явно на разных языках говорят, а Бруну и выглядит как фермер, и по результатам игры не отличается. 🤭
Ну и наконец-то Саутгейту голову решили отрубить за его игровой стиль, давно напрашивалось. 😁
Спасибо за интересную подборку. 👍
Больше всего озадачил даже не Руни, который, конечно, белая ворона в чёрном, а Гави. Что это за девушка рядом с ним? О нём же мечтает юная принцесса Испании. 🤔 Глупец, королевство из рук выпускает. 🤭
Фигу с искусством явно на разных языках говорят, а Бруну и выглядит как фермер, и по результатам игры не отличается. 🤭
Ну и наконец-то Саутгейту голову решили отрубить за его игровой стиль, давно напрашивалось. 😁
Спасибо за интересную подборку. 👍
Опасное дело эта церемония)...
https://youtu.be/dMRQ88-dRVw?feature=shared
Опасное дело эта церемония)...