Экс-игрок и тренер «Рубина» Шаронов спас мальчика на матче детских команд

Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» спас ребёнка во время матча детских команд.

Вратарь команды «Сокол-Трудовые резервы» после столкновения с нападающим потерял сознание. По данным источника, на игре отсутствовала карета скорой помощи. Помог мальчику Шаронов:

На этом матче я был зрителем и следил за игрой с трибуны. В игровом моменте вратарь бросился в ноги нападающему, однако реакция игроков на поле показала, что произошло что-то серьёзное. Я увидел судороги у вратаря и сориентировался в моменте – выбежал на поле для помощи. Я знал, как действовать в таких ситуациях исходя из опыта карьеры игрока и тренера. Самое главное, что с мальчиком всё хорошо.