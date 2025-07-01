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Экс-игрок и тренер «Рубина» Шаронов спас мальчика на матче детских команд

сегодня, 18:59

Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов спас ребёнка во время матча детских команд.

Вратарь команды «Сокол-Трудовые резервы» после столкновения с нападающим потерял сознание. По данным источника, на игре отсутствовала карета скорой помощи. Помог мальчику Шаронов:

На этом матче я был зрителем и следил за игрой с трибуны. В игровом моменте вратарь бросился в ноги нападающему, однако реакция игроков на поле показала, что произошло что-то серьёзное. Я увидел судороги у вратаря и сориентировался в моменте – выбежал на поле для помощи. Я знал, как действовать в таких ситуациях исходя из опыта карьеры игрока и тренера. Самое главное, что с мальчиком всё хорошо.

С ребёнком всё в порядке, он поблагодарил Романа за помощь после игры.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:40
Роман красава! Моё уважение.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:20
Каждый человек обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:13
Рома молодец, не растерялся : только сразу возникает вопрос почему на детском матче отсутствовала квалифицированная медицинская помощь?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:11
Молодец Роман!Родители должны спасибо сказать ему
Гость
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