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50 млн рублей в день для Криштиану. Самые высокооплачиваемые футболисты в Саудовской Аравии

сегодня, 22:10
Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
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Мане Садио
Мане Садио
Нападающий

Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5.

Саудовская лига переписала футбольную экономику всего за несколько коротких лет. Громкие имена, большие зарплаты и достаточно нефтяных денег, чтобы заставить покраснеть даже Роналду. Криштиану отправился за золотом шейхов в 2023 году, и вскоре после этого за ним последовали десятки футболистов. От победителей чемпионата мира до легенд Премьер-лиги, высший дивизион Саудовской Аравии теперь является домом для звездных футболистов, которые благодаря переезду стали одними из самых богатых спортсменов на планете.

Давайте же посмотрим на топ-10 по зарплате игроков, которые выступают в этом чемпионате. Чтобы было проще понимать, сколько это в наших деньгах, мы использовали курс евро к рублю на момент 1 июля 2025 года.

10. Эмерик Ляпорт – 24 500 000 евро в год ≈ 6,2 млн рублей в день

Когда-то Ляпорт был важным винтиком в машине Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Затем он был вытеснен из состава и в конечном итоге покинул команду. В 2023 году перебрался в «Аль-Наср». Где и играет до сих пор.

9. Александар Митрович – 25 000 000 евро в год ≈ 6,3 млн рублей в день

Митрович – недооценённый форвард с большим талантом, но устоять от такого щедрого предложения шейхов он не смог. В своем дебютном сезоне за «Аль-Хиляль» он забил 40 голов в 43 играх, что удивительно похоже на его статистику в Чемпионшипе кампании 2021/22 с «Фулхэмом», когда форвард отличился 44 раза в 43 поединках. Недавно ходили слухи о возможном возвращении Митровича в АПЛ, в числе клубов, проявляющих интерес, был «Эвертон». Финансовые возможности «ирисок» делают эту сделку нереальной, но на данный момент и сам сербский нападающий не спешит покидать Саудовскую Аравию.

8. Сергей Милинкович-Савич – 25 000 000 евро в год ≈ 6,3 млн рублей в день

В течение многих лет Милинкович-Савич был связан слухами с европейскими грандами. Его отправляли в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и ПСЖ. Вместо этого в июле 2023 года хавбек «Лацио» перебрался из Серии А в Саудовскую Аравию, присоединившись к «Аль-Хилялю», который заплатил за него около 40 миллионов евро. Милинкович-Савич стал одним из ведущих полузащитников лиги и вошёл в число ее самых высокооплачиваемых игроков.

7. Нголо Канте – 25 000 000 евро в год ≈ 6,3 млн рублей в день

Нет ни одного человека в футбольном мире, который мог бы сказать плохое слово о Канте. Он двукратный победитель Премьер-лиги, триумфатор Лиги чемпионов и ЧМ. Что еще важнее, француз производит впечатление одного из самых приятных парней, которых когда-либо видел этот вид спорта. Он помогал строить школы в Мали, был близок со своей семьей, но личную жизнь скрывает, имеет на это полное право. Недавно мог сыграть на КЧМ.

6. Айвен Тоуни – 25 510 000 евро в год ≈ 6,4 млн рублей в день

Тоуни – неординарный игрок, гроза центральных защитников. После яркой игры в Чемпионшипе с «Брентфордом» и забитых 20 голов в АПЛ в сезоне 2022/23 Тоуни, казалось, был обречен попасть в топ-клуб. Футболист присоединился к «Аль-Ахли» за 40 млн евро и является единственным действующим игроком сборной Англии из чемпионата Саудовской Аравии. 29-летний бомбардир забил 40 голов в 43 играх в своем первом сезоне в этой лиге.

5. Калиду Кулибали – 34 700 000 евро в год ≈ 8,8 млн рублей в день

Путь Кулибали к богатству начался с неустанной работы его отца на сенегальской текстильной фабрике. Семь дней в неделю, никаких выходных, все для того, чтобы обеспечить семье лучшую жизнь во Франции. Кулибали все это видел и знал цену деньгам. Отказаться от щедрого предложения шейхов не смог, перейдя в «Аль-Хиляль».

4. Садио Мане – 40 000 000 евро в год ≈ 10,1 млн рублей в день

Мане был одним из лидеров в «Ливерпуле». Сенегалец забил 120 голов в 269 играх, выиграл все главные трофеи и терроризировал оборону Премьер-лиги. Однако с тех пор, как он покинул «Энфилд» в 2022 году, все пошло по другому пути. После неоднозначного сезона в «Баварии» перешел в «Аль-Наср». Мане старается отрабатывать свои деньги, хотя объективно это невозможно – что нужно сделать футболисту, чтобы отбить вложенные в него 40 млн евро в год, кто-то может объяснить? Садио пожертвовал миллионы своему родному городу в Сенегале, строя школы, больницы и финансируя неблагополучные семьи.

3. Карим Бензема – 50 000 000 евро в год ≈ 12,6 млн рублей в день

Бензема прибыл в Саудовскую Аравию с «Золотым мячом» и пятью победами в Лиге чемпионов. В составе «Аль-Иттихада» Карим забил 21 гол, был капитаном команды, которая взяла два чемпионских титула, и положил конец доминированию «Аль-Хиляля». Цифры Бензема за всю его карьеру ошеломляют: всегда забивал и отдавал результативные передачи. 37 лет Кариму уже, но бутсы на гвоздь вешать не собирается, покупает авто, недавно собрался жениться на актрисе Лине Кудри.

2. Рияд Марез – 52 200 000 евро в год ≈ 13,2 млн рублей в день

Марез – один из немногих игроков, выигравших Премьер-лигу с двумя разными клубами. Список его достижений внушительный: легенда «Лестера», обладатель требла с «Манчестер Сити», чемпион Африки. Что ему еще нужно? Очевидно, 52 миллиона евро в год. С момента перехода в «Аль-Ахли» в 2023 году Марез добавил в копилку золотую медаль Лиги чемпионов АФК. Жена Рияда переезжать не хотела, но зарплата мужа ее убедила.

1. Криштиану Роналду – 200 000 000 евро в год ≈ 50,7 млн рублей в день

Роналду не просто самый высокооплачиваемый игрок в Саудовской Аравии. Португалец – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, причем с отрывом. Его сделка с «Аль-Насром» просто поражает: 200 млн евро в год, личный штат из 16 человек, надбавка на частный самолет и, по слухам, даже 15% акций клуба. Все для того, чтобы Криштиану был довольным и результативным. Мечта о тысячном мяче вполне осуществима, в Саудовской Аравии реально это сделать.

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протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 23:14
Конечно моё право))) Но с какой стати я должен вам верить) Если можете, опишите принцип работы, как делаются ставки. Как прога привязана к сайту) Ну это не школьные азы. каждый клон делает ставки в каждую сетку самостоятельно?) может быть при помощи ИИ))?
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:59
"Возможно есть некая программка которая написана кем либо но не думаю что она у вас имеется. В этой сфере почти 20 лет со стажем. и не многие удивляли в этой части IT"

Вы сейчас в этом кого убедить пытаетесь, меня или себя)) Я не знаю в какой отрасли IT вы работаете, еще и 20 лет, но то, что я написал - это самые элементарные азы программирования, можно сказать, начальная школа. Но если Вам удобнее, и для себя спокойнее верить, что я затрачиваю на свою ферму уйму времени, и все делаю вручную, - Ваше право.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 22:50
"IT-сфере, и для меня не составит труда написать несколько скриптов и батников. "
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Возможно есть некая программка которая написана кем либо но не думаю что она у вас имеется. В этой сфере почти 20 лет со стажем. и не многие удивляли в этой части IT. Пока что протон предполагает, что все хозяйство ведётся в ручную с большими энергозатратными ресурсами. Не спорю, это ведь тоже труд, который лично я для себя не одобряю. Когда вы написали, что для вас игра - это десятое а главное общение, то я не видел письменной активности на линии с вашей стороны. Возможно, у вас есть другой аккаунт, а может нет. На общение у фермеров времени практически не хватит с такой численностью только актцент на ставки 5-0 ит.д.
Гость
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