В «Пари НН» назвали возможные города для первых домашних матчей сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал журналистам о возможных городах, в которых команда может провести первые домашние матчи сезона 2025/26.

Сегодня в Саранске проходит заседание межведомственной группы — представили Российского футбольного союза, РПЛ , наш клуб, Республика Мордовия. Их министерство спорта ответственно за подготовку арены к матчам чемпионата. У нас есть несколько вариантов. Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные — Казань и Москва. Как сформулируют протокол, от него будем плясать. Мы пока не получили информацию, на какое время будет закрыт на ремонт наш стадион.