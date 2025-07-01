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В «Пари НН» назвали возможные города для первых домашних матчей сезона

сегодня, 17:34

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал журналистам о возможных городах, в которых команда может провести первые домашние матчи сезона 2025/26.

Сегодня в Саранске проходит заседание межведомственной группы — представили Российского футбольного союза, РПЛ, наш клуб, Республика Мордовия. Их министерство спорта ответственно за подготовку арены к матчам чемпионата. У нас есть несколько вариантов. Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные — Казань и Москва. Как сформулируют протокол, от него будем плясать. Мы пока не получили информацию, на какое время будет закрыт на ремонт наш стадион.

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НН
Источник: tass.ru
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Все комментарии
uam3e7h5qhr4
uam3e7h5qhr4
сегодня в 19:12
Пари НН вообще лучше в Москву перебраться, зачем Нижнему Новгороду футбол.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:53
Кто на этих убогих в других городах ходить то будет?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:33
Удивительно, Алании не давали играть в Грозном в 100 км от Владикавказа. А у Пари НН ещё есть и выбор . РФС пора в полном составе в отставку. Какая-то шизофрения у чиновников РФС.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:55
В гр без призов зашло всего 9 игроков вместе с агентом смит! А какой потере линии новостей по посещаемости можно говорить ? Как нам вещал протон!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:42
Интересно а какая аренда этих стадионов...
csvz2ya8cqgy
csvz2ya8cqgy
сегодня в 17:37
В Саранске хоть снова РПЛ посмотрят
Гость
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