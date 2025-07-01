В РФС сообщили, что Писарский пришёл на дачу показаний с данными полиграфа

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил журналистам о том, что в организации проводят расследование обвинений в адрес нападающего «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в совершении ставки на матч своей команды.
Обвинения касаются первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/26. Футболист при счёте 1:0 на 38-й минуте получил красную карточку. При этом изначально главный арбитр Сергей Карасёв показал футболисту жёлтую, а решение в итоге было изменено после просмотра VAR. Южане позже обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС, которая подтвердила, что судья правильно удалил форварда.
Представитель игрока Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что ставки на красную карточку Писарского в первой переходной встрече никто не делал.
Митрофанов:
Я могу сказать, что производится расследование департаментом защиты игры. Почти каждый год принимаем решение по футболистам о незаконной букмекерской деятельности. Есть информация от букмекерской компании, определённые показания от игрока. Когда комитет посчитает, то будет решение. Следующее заседание будет 3 июля, насколько я понимаю.
Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист, приходя на мероприятия и ещё не зная, какие вопросы будут заданы, приносит результаты своего полиграфа. Его вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами некого своего полиграфа. Мы приняли его показания.