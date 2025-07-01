В РФС сообщили, что Писарский пришёл на дачу показаний с данными полиграфа

1751387889

сегодня, 19:38

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил журналистам о том, что в организации проводят расследование обвинений в адрес нападающего «Сочи» , которого подозревают в совершении ставки на матч своей команды.

Обвинения касаются первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/26. Футболист при счёте 1:0 на 38-й минуте получил красную карточку. При этом изначально главный арбитр Сергей Карасёв показал футболисту жёлтую, а решение в итоге было изменено после просмотра VAR . Южане позже обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС , которая подтвердила, что судья правильно удалил форварда.

Представитель игрока Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что ставки на красную карточку Писарского в первой переходной встрече никто не делал.

Митрофанов: