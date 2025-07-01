 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

В РФС сообщили, что Писарский пришёл на дачу показаний с данными полиграфа

сегодня, 19:38
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил журналистам о том, что в организации проводят расследование обвинений в адрес нападающего «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в совершении ставки на матч своей команды.

Обвинения касаются первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/26. Футболист при счёте 1:0 на 38-й минуте получил красную карточку. При этом изначально главный арбитр Сергей Карасёв показал футболисту жёлтую, а решение в итоге было изменено после просмотра VAR. Южане позже обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС, которая подтвердила, что судья правильно удалил форварда.

Представитель игрока Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что ставки на красную карточку Писарского в первой переходной встрече никто не делал.

Митрофанов:

Я могу сказать, что производится расследование департаментом защиты игры. Почти каждый год принимаем решение по футболистам о незаконной букмекерской деятельности. Есть информация от букмекерской компании, определённые показания от игрока. Когда комитет посчитает, то будет решение. Следующее заседание будет 3 июля, насколько я понимаю.

Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист, приходя на мероприятия и ещё не зная, какие вопросы будут заданы, приносит результаты своего полиграфа. Его вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами некого своего полиграфа. Мы приняли его показания.

Подписывайся в ВК
Все новости
В РПЛ назвали ситуацию с «Торпедо» тревожной
Сегодня, 16:14
Гафин: «Слова Радимова о Бителло — это хамство»
Сегодня, 15:00
Митрофанов: «Клубы не запрашивали запись жеребьёвки Кубка России»
Сегодня, 13:16
«Сочи» могут лишить места в РПЛ из-за подозрений в договорном матче
Сегодня, 11:42
Агент Писарского: «Ждём официального решения дисциплинарного комитета»
Вчера, 13:10
СлухиРФС проведёт расследование по поводу ставки Писарского на матч «Сочи»
Вчера, 12:08
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:21
.... приносит результаты своего полиграфа... Что за ерунда? Можно подумать, что они везде.
Flag7
Flag7 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:56
Или уйти обоим.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:54
"А он пришёл с результатами некого своего полиграфа"...)
sv_1969
sv_1969 ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 19:47
Остается ждать третьего фермера и запасаться попкорном))))))))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 