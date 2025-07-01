Капитан «Интера» эмоционально выступил после вылета с КЧМ-2025

Нападающий «Интера» высказался после поражения команды от «Флуминенсе» в 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира (0:2).

Это была последняя цель, учитывая те небольшие силы, которые у нас остались, мы вложили в неё своё сердце. Мне очень жаль, я никогда не хочу проигрывать, но хочу сказать, что здесь нужно хотеть остаться. Мы боремся за определённые цели, кто хочет остаться, тот остаётся, а кто нет, может уйти. Я видел вещи, которые мне не понравились.

Я хочу бороться, чтобы победить, потому что мы в важной команде, которую вернули на вершину. К кому я обращаюсь? Ко всем в общем. В одиночку ничего не сделаешь, я первый ответственный как капитан, сейчас извиняюсь перед болельщиками, потому что ещё одно поражение очень ранит, мы отдали все силы и прошли так далеко. Нет никакого беспокойства, теперь мы думаем об отдыхе, это был утомительный сезон, нам нужно восстановиться физически, а затем начать всё заново со всем желанием, которое у нас есть.