«Зенит» правильно отреагировал на провальный сезон. Везут нового элитного легионера и топ-защитника

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сегодня, 15:25

Это не все вопросы, которые требуют решения.

Доверие к Семаку

Удивляться тут нечему – «Зенит» давно показал, что при стратегических решениях не терпит суеты. Когда Вендел и Клаудиньо показывали характер, оставаясь на родине и стараясь найти себе команду, петербуржцы называли свои условия и хладнокровно ждали ответа другой стороны. С решением относительно главного тренера такая же ситуация. «Сине-бело-голубые» показали, что безгранично доверяют Сергею Семаку, когда весной 2024 года продлили с ним контракт на пять лет. Решение понятное, хоть и сомнительное. Тренер из года в год удерживает высочайшую планку, пишет одну из наиболее успешных глав в истории клуба – не самый удачный сезон не должен был перечеркнуть прошлые успехи.

При этом кампания-24/25 стала откровенно провальной во всех аспектах. Ни одного трофея в 100-й сезон, когда хотели собрать требл. Семак потерял управление над командой и не смог встряхнуть лидеров. По слухам, именно он хотел видеть в команде Александра Соболева – а форвард выдал ужасную осень и лишь немного скрасил эффект от своего пребывания в клубе весной. Наконец, в чемпионате петербуржцев обставил «Краснодар», который в своей истории не разменял даже второй десяток, которому всегда ставили в упрёк отсутствие характера. А в Кубке: ЦСКА , который провёл первый (и последний) сезон с Марко Николичем.

Такой масштаб ошибок обычно не прощают, но в этот раз клуб не стал отступать от прежней манеры управления. Семак уже превратил «Зенит» в гегемона РПЛ , и ему же доверили вернуть этот статус. Контракт расторгать не стали — тренер продолжил работу.

Вопрос с Венделом и Кассьеррой

Давно зашла речь о том, что Венделу пора искать другую команду. Бразилец эмоционально истощён насыщенным периодом в «Зените». Клубу он дал всё, что мог – и давно хотел сменить команду. Проблема состояла в том, что того же хотел Клаудиньо, а терять сразу двух лидеров без надёжного плана Б – не в стиле «Зенита».

Зимой Клаудиньо пристроили в «Аль-Садд» потому, что оттягивать дальше уже было невозможно, а клуб ОАЭ предлагал неплохие условия трансфера. Вендела отдали «Ботафого» – стороны договорились ещё зимой, но окончательно перебраться в Бразилию полузащитник должен был летом. В последний момент всплыли геополитические препятствия, из-за чего трансфер сорвался.

В межсезонье «Зениту» надо решать вопрос сразу с двумя легионерами: Венделом и Кассьеррой. С первым всё описано выше, и после срыва сделки ситуация наверняка только усугубилась. Что касается Матео, колумбиец за три сезона в клубе так и не реализовал себя полностью. По сути, нападающий выдал только короткий отрезок в первой половине сезона-2023/24, когда был убедителен. В остальное время результативность жутко проседала. Кассьерра не может играть один на острие — ему нужен кто-то, кто будет сманивать на себя соперников и освобождать коридоры для забеганий.

Теперь в команде появились Гонду и Соболев. По первому вообще нет вопросов, второй начал что-то показывать весной. Колумбийца конкуренция с ещё двумя игроками на его позицию кардинально не устраивает — отсюда разговоры об уходе.

«Зениту» пора решить, что лучше: удерживать их для подстраховки (просядет КПД ) или пристроить в другие команды (больше риска, но затягивать уже нельзя).

Главный трансфер на подходе – это снова бразилец

Тем более, как минимум один футболист на замену уже есть — причём какой! Жерсон — лидер «Фламенго», который регулярно появляется в стартовом составе. Достаточно было посмотреть на то, как он сыграл с «Челси» на групповом этапе Клубного ЧМ -2025. Бразильцы одержали победу — причём вингер был активно вовлечён в продвижение мяча.

Главное — это универсал, который может выйти на нескольких позициях. Помимо правого фланга атаки Жерсон способен закрыть центр поля — габариты и чтение игры позволяют давать качество и на этой позиции. Как раз последнее для «сине-бело-голубых» крайне важно, учитывая уход Клаудиньо и потенциальную потерю Вендела.

По последним данным, стороны окончательно согласовали сделку, а футболист дал согласие на переход перед игрой с «Баварией» и рассказал о переходе одноклубникам.

Аргентинец на подходе

На левом фланге у «Зенита» есть безальтернативный первый номер — Дуглас Сантос. Настолько безальтернативный, что Наир Тикнизян, будучи лидером «Локо», не решился ехать на берега Невы (теперь будет пробовать свои силы в «Црвене Звезде»). При этом позицию всё же хотят укрепить — на перспективу присмотрели Романа Вегу. Латераль играет за «Архентинос Хуниорс», клуб оценил футболиста в девять млн долларов — столько стоят 90 процентов прав на него. «Сине-бело-голубые» договорились, что выплатят компенсацию аргентинцам двумя траншами с разницей в шесть месяцев.

Романа попытался перехватить «Ривер Плейт» — клуб связывался с защитником, тот рассказал, что сделка с «Зенитом» близка к завершению. Аргентинский гранд пообещал сделать новое предложение. Но, судя по всему, переходу в «Зенит» уже ничто не угрожает — по последним данным, стороны согласовали пятилетний контракт, а председатель правления «Зенита» Александр Медведев отмечает:

Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования.

При идеальном раскладе петербуржцам нужен ещё один футболист в центр поля. У клуба в любом случае есть время на поиски. Но точно можно сказать, что точечное усиление удалось.