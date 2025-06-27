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«Байер» идёт на огромный риск. Сменщик суперуспешного Алонсо – голландец, провалившийся в Манчестере

27 июня 2025, 18:54
Эрик тен Хаг

Для тен Хага это тоже вызов.

Хаби Алонсо для «Байера» – целая эпоха

«Фармацевты» в последние годы привычно входят в пул топ-клубов Бундеслиги, но при этом был и период глубокого кризиса. Именно в такое смутное время в клубе появился Хаби Алонсо, имевший до этого минимальный опыт самостоятельной работы. То, как испанец вывел команду в эшелон европейских грандов, и решение менеджера по итогам прошлого сезона сделало его особой фигурой в Леверкузене. Хаби будут помнить и после его перехода в «Реал».

Именно при Алонсо «Байер» неожиданно начал борьбу за титул в сезоне-2022/23. Да, в «Баварии» начались внутренние войны – Тухель не получил поддержку у нового руководства и в итоге подорвался на этом «минном поле». Но этим ещё нужно было воспользоваться. Дортмундцы даже на подъёме не смогли. «Фармацевты» же включились в борьбу, стали открытием сезона, влюбили в себя болельщиков своей яркой игрой, камбэками и важными голами на последних минутах. Даже замахнулись на требл – добрались до финала Лиги Европы и Кубка Германии, попутно лидируя в Бундеслиге. И ведь Алонсо взял два трофея из трёх.

После этого сам бог велел отправиться на повышение, причём это касалось и тренера, и сразу нескольких лидеров. Алонсо ответил однозначным «нет» на предложения «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» летом 2023 года, решив подтвердить яркий сезон стабильностью в последующем. Получилось чуть хуже, но ниже определённого уровня Леверкузен не упал. Вторая строчка в Бундеслиге и плей-офф ЛЧ тому подтверждение. Такой период надолго останется в памяти болельщиков – и как Слоту предстояла тяжёлая задача избавиться от сравнений с Клоппом, так и тен Хагу предстоит выбраться из тени испанского тренера.

Принципиально новый вызов для тен Хага

С таким Эрик тен Хаг точно не сталкивался. В «Аяксе» он стоял у истоков самого великолепного периода в современной истории клуба. Именно под его руководством амстердамцы довели до ума принципы управления клубом, раскрыли целую плеяду игроков и рванули в Лиге чемпионов – дошли до полуфинала. Позднее Донни ван де Бек одним из лучших игроков лиги перебрался в «Манчестер Юнайтед», Френки де Йонг, системообразующий футболист команды, достался «Барселоне», а Маттейс де Лигт сменил сразу несколько европейских грандов – «Ювентус», «Баварию» и МЮ.

В «Юнайтед» голландец приходил сложившимся элитным специалистом, и проект выстраивался именно под него. В частности, всеми трансферами управлял именно тен Хаг. Антони – его кандидатура, причём менеджер настоял на покупке, так что пришлось согласиться на заоблачный ценник в 100 млн евро. То же самое с трансферами Лисандро Мартинеса, Андре Онаны, Расмуса Хёйлунда.

Но ещё ни разу ЭТХ не приходил в клуб после суперуспешного периода при другом тренере, когда главная задача – избавиться от постоянных сравнений с предшественником и выстроить успешный проект, который напрямую ассоциируется именно с ним. Это особое давление, и оно для тен Хага в новинку.

Надо реабилитироваться после периода в МЮ

Период в МЮ вообще стал клеймом на карьере Эрика тен Хага. Это был масштабный проект, развитие которого целиком сосредоточилось в руках голландца. Но авторитарная манера управления разрушила «Юнайтед». Большинство сделок в период ЭТХ стали провальными: Антони стал ходячим мемом и только в «Бетисе» начал отмываться от дурной славы (испанцы хотят его оставить себе), Каземиро провалил сезон-2023/24 и сейчас на пороге ухода, Маласия не закрепился в составе, Хёйлунд и Зиркзее не стали основными форвардами, Маунт два года просидел в лазарете, Онану очень недолюбливают болельщики. Вдобавок скандал с Санчо, неспособность привести Рэшфорда в чувство, блеклый футбол, постоянные травмы.

Сейчас уже никто не воспринимает ЭТХ как качественного тренера. И с такой предысторией Эрик сталкивается с огромным давлением – приходит в успешный «Байер» после великолепного периода с Алонсо. Это потенциальный хейт в квадрате.

Просадка неизбежна

К ней необходимо быть готовым. Каким бы ни было отношение к ЭТХ, он заслужил второй шанс отличной работой в «Аяксе». Невозможно перечеркнуть все те качества, которые он развил в Амстердаме.

Просадка случится прежде всего потому, что невозможно удержать планку, заданную Алонсо, особенно новому человеку в клубе. Тем более состав неизбежно изменится. Флориан Вирц прошлым летом никуда не ушёл как раз из-за того, что решил остаться Алонсо. Теперь, когда испанец отправился в «Реал», полузащитник со спокойной душой перебрался в «Ливерпуль». Туда же уехал Фримпонг. Вдобавок к этому трансферы на вход, формирование нового костяка. Сейчас «фармацевты» ведут Куансу из «Ливерпуля» и Аклиуше из «Монако», присматриваются к Гарначо, пытаются отбить Шика у «Арсенала».

Так ещё и остальные клубы укрепляют позиции. «Боруссия» сделала ставку на младшего брата Джуда Беллингема, теперь Джоб – потенциально главный актив клуба. «Лейпциг» уже традиционно борется за место в Лиге чемпионов, никуда не денутся «тёмные лошадки», которые выстреливают в отдельно взятом сезоне. Плюс «Бавария», стоящая особняком. Вопрос, насколько быстро «фармацевты» преодолеют зону турбулентности и куда выйдут с этим тренером. Слишком рискованная ставка, которая непонятно к чему приведёт.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ lobsterdam (раскрыть)
29 июня в 19:26
Ну да, ну да, такой "продвинутый менеджер" и удачливый "тренер", что накупил такого же шлака еще больше за безумные деньги (с откатом, естественно, как положено): Антони, Хойлунд, Маунт и т.п., с которыми не знают как расстаться и куда бы их выпихнуть наконец. Короче, он не справился с задачей, усугубил все имевшиеся в клубе проблемы и поэтому ничего хорошего этому "Эрику" (вы, видимо, с ним на короткой ноге, раз называете его ласково по имени) не могу пожелать!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lobsterdam (раскрыть)
29 июня в 12:23
Ну вообще-то Гарначо купили в 2020 году. И Санчо он выгонял абсолютно за дело. Если он такой хороший игрок, то почему его никто не хочет сейчас даже за 20 миллионов выкупить?

К Тен Хагу, конечно, вопросов хватало, в том числе и по трансферам. Но к игрокам вопросов куда больше
lobsterdam
lobsterdam
28 июня в 19:50
Бедный Байер, тут собственного аспирина не хватит, чтобы одолеть такую головную боль, связанную с назначением такого тренера. Кроме того, ушли ведущие игроки - Вирц с Фримпонгом, так что...
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
28 июня в 19:45
Гарначо лысый сам покупал, а Санчо тоже сам выгнал, так что все претензии, кто там футболист, а кто нет, ему надо бы предъявить только себе...
kazakoff
kazakoff
28 июня в 11:35
Даже просто попадание в еврокубки для Байера в этом сезоне будет нормой.
А для Тен Хаага главное освоиться и найти свой футбол чтобы дальше развиваться
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
27 июня в 21:53, ред.
В футболе, как и в жизни - всё циклично: белая полоса; чёрная полоса....
Я это к чему. Белая полоса у Байера была с Алонсо........
kovalev-barin
kovalev-barin
27 июня в 20:41
Желаю удачи Эрику и буду с интересом наблюдать за тем, как у него сложится в Байере. Все-таки интересно посмотреть, чего он может добиться в топ-лиге тренируя футболистов, а не Гарначо и Санчо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
27 июня в 20:10
Байер ждет крах, как интер после ухода маура. Но, если честно, Байер большую часть времени был просто крепким нем клубом между двух расцветов.
Grizly88
Grizly88
27 июня в 19:33
Байере по легче будет
catal
catal
27 июня в 19:20, ред.
Немецкий чемпионат похож на чемпионат Франции, одна богатая команда, парочка прислонившихся Олимпиков и Лионов (Байеров и Боруссий) с толпой команд, в 10-100 раз беднее. Конкуренции АПЛ в этих чемпионатах просто нет. Если талантливый футболист открывается в команде рангом ниже - его покупает единственный монополист, так кстати Бавария жила всю свою историю покупая Эффенбергов, Ламов, Швайнштайгеров подешевке, а потом эти толпы Беккенбауеров пригретых большими деньгами Баварии идут в футбольный союз Германии, защищать ее интересы, других личностей в нем нет, только "эти". Так "заработала" всю свою россыпь звезд чемпионства Бавария. Футбольный союз всегда на стороне одной команды, деньги всегда на стороне одной команды, людей в футбольный союз собирают только из одной команды. А вот чтобы величие было еще более великим.
Сложно ли будет играть вторым номером в этой лиге Тен Хагу? Пусть он и клоун. Думаю нет. Уровень команд ниже в таблице - просто запредельно ниже Байера.
Гость
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